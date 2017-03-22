И пусть Богатырский подождет

Смольный готовит третий конкурс на расширение Богатырского проспекта. За 5 лет два подрядчика не смогли справиться с этой задачей, в которую закопано полмиллиарда.

По оценке компании «МК-20СХ», проблемный участок одной из ключевых магистралей Приморского района построен чуть больше чем на треть. Но комитет по строительству не отказывается от своих планов – закрыть к осени вопрос, который портит настроение жителям района, из-за своей транспортной недоступности получившего прозвище «невыездной». Пока Смольный просчитывает условия нового контракта, впавший в немилость подрядчик собирается через суд вернуться к работе.

Реконструкция Богатырского проспекта должна завершиться 1 сентября 2017 года. Как рассказал «Фонтанке» глава комитета по строительству Петербурга Сергей Морозов, в настоящее время дорожный долгострой обследуют специалисты, оценивают качество уже выполненных работ, рассчитывают стоимость предстоящих. Только после этого будет объявлен новый конкурс. Таким образом Комстрой отводит на весь процесс не больше пяти месяцев.

Шестиполосный в целом Богатырский проспект на отрезке от Гаккелевской до Байконурской улиц сужается до двух полос, что делает его похожим на песочные часы и отнимает до 30 минут жизни каждого проезжающего здесь. Решать эту проблему Смольный взялся еще в 2012 году, заключив тогда контракт на 532 миллиона с крупнейшим подрядчиком города ГК «Акрос». Одновременно компания получила подряд на пробивку Комендантского проспекта и улицы Королева к застраивающейся Каменке. «Акросу» перечислили авансом 800 миллионов рублей: 303 – за Богатырский и 525 – за Королева с Комендантским. Обеспечить дорогами будущих жителей строящегося микрорайона нужно было к концу 2013 года, но контракт пришлось продлить еще на год. Примерно в это же время подрядчик стал испытывать финансовые затруднения, из которых не удалось выйти даже после покупки контрольного пакета структурой братьев Ротенбергов. Летом 2014-го были остановлены работы на всех трех стройках.

При расторжении контрактов выяснилось, что из выданных на Богатырский 303 миллионов «Аркос» вложил в стройку только 20 процентов. Возвращать остаток пришлось через суд. В 2015 году Смольный создал прецедент, впервые взыскав с банка «Глобэкс» 240 миллионов в качестве гарантии за оба конкурса.

Кроме того, банку пришлось выплатить 11,5 млн рублей в качестве процентов за пользование чужими деньгами. К тому времени «Акрос» уже был банкротом и Комстрой сумел взыскать с него только 32,7 миллиона рублей – неустойку за провал с контрактом на Королева и Комендантский.

В 2015 году оба конкурса были переиграны и победителем стал «МК-20СХ» – компания, разрушившая карьеру Антону Суханову, зампредседателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры, который был уволен из-за родственных связей с одним из совладельцев. По данным СПАРКа, на момент заключения контрактов по Богатырскому и Королева с Комендантским племенника Суханова уже не было среди собственников компании.

На все три дорожных отрезка «МК-20СХ» был выдан аванс в 212 миллионов рублей. К декабрю 2016 года – по условиям контракта сроку окончания работ – «МК-20СХ» остановила стройку. По оценке самой компании к тому времени степень готовности Богатырского проспекта составляла примерно 35 процентов, а пробивка Комендантского выполнена только наполовину. На 100 процентов готово лишь продолжение проспекта Королева. Этот участок дороги еще нужно благоустроить, официальное открытие намечено на июнь 2017 года.

Пока по проспекту Королева до Глухарской улицы может добираться только частный и коммерческий автотранспорт. Городских автобусов несколько лет ждут по меньшей мере 25 тысяч человек – покупатели квартир уже построенных жилых комплексов. Прогнозируется, что к 2020 году в микрорайоне будут проживать свыше 120 тысяч человек. Поэтому остановка дорожного строительства грозит социальной напряженностью.

В феврале 2017 года Смольный заявил о расторжении в одностороннем порядке контракта с «МК-20СХ». Как говорят в компании, о прекращении отношений они узнали из сообщения на официальном сайте администрации Петербурга. С решением подрядчик не согласен и будет его оспаривать. Дата предварительного заседания пока не назначена.

Представляющий интересы «МК-20СХ» адвокат коллегии «Глобус Право» Петр Балкунов, заявил «Фонтанке», что работы были прекращены не по вине подрядчика. Еще в начале 2016 года компания предъявила Смольному результаты собственной экспертизы, согласно которой часть работ, засчитанная предыдущему подрядчику, в реальности не была проделана. По подсчетам «МК-20СХ», на участке Королева смету нужно было увеличивать на 13,7 миллионов рублей, в отрезок Комендантском «не доложили» 87,7 миллионов, а на Богатырском – 4,5 миллионов рублей. В общей сложности – 105 миллионов рублей.

К лету подрядчик письменно обосновал дополнительные затраты, а Смольный согласился с тем, что, по меньшей мере, смета одного контракта нуждается в пересмотре.

«В августе на очередном совещании представители СПб ГКУ «Фонд Капитального строительства и Реконструкции» (ФКСР) уведомили «МК-20 СХ» о том, что представленные сметы будут рассмотрены и будет подготовлено дополнительное соглашение на те виды работ, которые можно будет включить в уже действующие контракты», – рассказал Петр Балкунов.

Однако по итогу городские власти заплатили только за часть дополнительных работ на участке Королева. Именно поэтому, говорит Петр Балкунов, в декабре подрядчик уведомил заказчика о вынужденной приостановке работ. «В декабре 2016-го и январе 2017-го ФКСР и «МК-20 СХ» обсуждали возможность и условия расторжения контрактов по соглашению сторон, однако не смогли договориться о стоимости выполненных работ и размере аванса, который подлежал возврату», – резюмировал адвокат Балкунов.

Сейчас стороны начинают длительный процесс финансовых споров. Помимо иска, связанного с расторжением контракта, подрядчик подал в арбитраж еще два заявления, в которых попытается урегулировать с комитетом по строительству финансовые разногласия. Смольный, в свою очередь, пока не выдвинул встречных исков. Как ранее сообщала «Фонтанка», Комстрой заявил, что компания «МК-20СХ» не только сорвала сроки, но и не освоила 130 авансовых миллионов.

Екатерина Кураева, «Фонтанка.ру»