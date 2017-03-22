Еще
18:16 22.03.2017
Пришлите свою новость!
18:09
ФСБ и СК провели на "Торфяновке" обыски по делу о контрабанде оружия
18:06
В России могут разрешить свастику в кино и учебниках
18:03
Организаторы "Евровидения" "глубоко разочарованы" запретом на въезд Самойловой
18:01
«Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за «огненный» перформанс
17:58
Смольный готов показать Концепцию развития транспортной системы Петербурга
17:54
Басманный суд арестовал директора ФГУП "Атэкс" ФСО по делу о "резиденции Путина"
17:49
У здания британского парламента открыли стрельбу, есть раненые
17:42
ЦБ попросил Путина разрешить делиться с силовиками банковской тайной
17:35
В Петербурге получили первый пучок протонов для лечения рака
17:28
Эксперт: Спрос начал уходить на вторичку, а застройщики пытаются его удержать
17:25
Туроператоры заявили о падении числа зарубежных поездок россиян на 18,5% за год
17:17
МИД России назвал «бесчеловечным» запрет на въезд Самойловой на Украину
17:10
Следствие попросило арестовать фигурантов «дела о резиденции Путина»
17:04
На развязке Левашовского шоссе и КАД поднимают КамАЗ
16:44
Букмекеров обязали финансировать профессиональный и детско-юношеский спорт
16:41
Экс-главу предвыборного штаба Трампа уличили в получении $40 млн за «работу в интересах Путина»
16:35
Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения"
16:28
В Ленобласти ввели три дня трезвости
16:21
Минфин не согласен с новой ценой на водку
16:15
Против Никиты Белых возбудили новое дело о взятке
16:09
Путин намерен продлить полномочия Набиуллиной
16:03
СМИ: «Коммунисты России» предложили вернуть советские паспорта
16:00
Совет Федерации одобрил запрет на создание юрлиц нежелательными организациями
15:55
Лопнувшую трубу на Турку починили
15:48
Мужчина из Самары не доехал до Хельсинки со своим самоваром
15:40
СБУ отчиталась о задержании членов «российской агентурной сети»
15:31
Синоптики прогнозируют в Петербурге штормовой ветер
15:27
Песков: Инициатива назначать главу РАН решением президента "не проистекает из Кремля"
15:20
Мединский назначил главу Музея архитектуры вопреки протестам сотрудников
15:15
ЗакС хочет ввести единого оператора конкурсов на организацию ярмарок
15:10
Снос хрущевок: Нужно ли Петербургу брать пример с Москвы?
15:04
Эксперты РФС не смогли разглядеть гол «Зенита» в ворота «Амкара» по дополнительным материалам
15:03
Диспетчер аэропорта Внуково убил свою семью и поджег квартиру
14:53
В Кремле назвали "фейковой новостью" заработок Фийона на встрече с Путиным
14:40
Госдума планирует 14 апреля рассмотреть проект о переносе выборов президента
14:33
"ДП": Из-за Uber и "Яндекс.Такси" в Петербурге образовался рынок подключашек из более 100 фирм
14:25
Преподавателя Сибирского университета уволили после показа фильма "Он вам не Димон"
14:19
ЗакС отказался отменять депутатскую бюджетную поправку
14:11
Финнов будут кормить сверчками
14:08
Макаров не смог объяснить, кто виноват в том, что на Петроградке образовались "сельпо"
14:08
Петербург вошел в топ-25 лучших направлений мира
14:01
В ЗакСе ЛО потребовали отставки вице-губернатора
13:51
29 домов на Есенина остались без полноценного отопления
13:44
СБУ может запретить Юлии Самойловой въезд на Украину на три года
13:37
Песков: Путин проведет встречу с главой ЦБ
13:27
"ДП": За долги автохолдинга отдали здание "Гигант–холла"
13:21
Госдума одобрила запрет денежных переводов на Украину через иностранные системы
13:19
Госдума окончательно освободила от уплаты налогов всех попавших под санкции
13:17
Навальный отказался проводить митинг «Он нам не Димон» в Люблино
13:16
Минимальную цену на водку повысят до 219 рублей
13:08
Экс-соучредитель компании, повинной в аресте полковника ГУСБ в Петербурге, объявлен в розыск
13:01
Водитель легковушки, замеченной на месте ДТП со школьным автобусом, пришел в полицию
12:56
Верховный суд оставил в силе приговор Варваре Карауловой
12:54
Число малых предприятий в Петербурге сократилось на четверть
12:50
На севере КАД опрокинулся мусоровоз
12:45
«Зенит» и «Уфа» проведут товарищескую встречу 26 марта
12:41
Макаров не будет комментировать уход Кичеджи, "пока не стихнут эмоции"
12:39
СМИ сообщили о гибели 18 россиян в Сирии за два месяца
12:37
При строительстве крымского моста нашли голову древней скульптуры
12:34
Назвавших Макарова демоном отпустили из полиции
12:33
Активисты насчитали 25-кратное превышение нормы пыли на улицах Петербурга
12:32
Андрей Кикоть стал заместителем генпрокурора РФ
12:29
"ДП": Сеть интим-магазинов дополнила ассортимент товарами для детей и спортсменов
12:28
От пробудившихся клещей пострадали уже более сотни россиян
12:25
Прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО выросла на 18,2%
12:24
Помощник машиниста из депо Волховстрой погиб, спасая пассажира
12:23
Министр обороны Финляндии одобряет расширение НАТО на Балтике
12:21
Заксобрание поддержало поправки в федеральный законопроект о чипировании собак
12:20
Автор «Людей в голом» расскажет читателям «Фонтанки» о сексе в большой литературе
12:02
В Испании найдена стоянка древних каннибалов
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
22.03.2017 16:44

Букмекеров обязали финансировать профессиональный и детско-юношеский спорт

Совет Федерации одобрил закон о поддержке спорта с помощью отчислений букмекерских контор. Как постановили 22 марта в верхней палате российского парламента, деньги должны направляться на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.

Как сообщает ТАСС, отныне букмекерские конторы будут обязаны заключать соглашения с организаторами спортивных мероприятий (с общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами) для использования символики и наименования мероприятий, в отношении которых принимаются ставки. За это букмекеры обязуются перечислять 5 процентов от базы расчета целевых отчислений, которая определяется в букмекерских конторах в соответствии с утвержденными правилами правительства.

При этом общая сумма отчислений организаторами азартных игр не может быть меньше 15 миллионов рублей.

80 процентов полученных средств будут направляться на финансирование профессионального спорта, оставшиеся 20 — детско-юношеского.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за «огненный» перформанс
Букмекеров обязали финансировать профессиональный и детско-юношеский спорт
Эксперты РФС не смогли разглядеть гол «Зенита» в ворота «Амкара» по дополнительным материалам
«Зенит» и «Уфа» проведут товарищескую встречу 26 марта
Fort Group объявляет конкурс на новое имя для ФК "Тосно"
Дзюба пропустит товарищеские матчи сборной России
Петербургский боец Василий Пальок сразится за титул чемпиона Евразии
Английский таблоид опубликовал «угрозы фанатов «Зенита» в адрес англичан»
Матч «Спартак» — «Зенит» начнется поздно из-за трансляции финала Кубка Гагарина
Нападающий СКА Дадонов: С «Динамо» нам просто повезло
Почему российский биатлон, скорее, мертв
Илья Кубышкин: Пока мы не видели второго Аршавина, второго Кержакова
День рождения Кокорина
«Зенит» - «Арсенал»: Зачем идти на стадион?
Как Знарок вывел СКА в финал Запада и чуть не подрался
Где ребята с нашего двора
«Фонтанка» показывает спорные моменты матча в Перми
Как чиновники убивают «Серебряных Львов»
Господь Бог, поражение "Зенита" и телевизионные прибамбасы
Почему надо посмотреть матч "Зенита" с "Амкаром"
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Финский фотограф сделал видео полёта над Марсом из 50 тысяч снимков

"ДТП и ЧП | Ленинградская область"

В ДТП под Ломоносовом пострадали люди

Экономисты подсчитали, сколько россияне платят за эмбарго

Шопинг в Финляндии: меньше "Фейри", больше ресторанов

Алексей Кортнев: Самойлова на Евровидении - это правильно

"ДТП и ЧП"

На Турку прорвало теплосеть - в разлив попали машины

Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.