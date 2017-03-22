Букмекеров обязали финансировать профессиональный и детско-юношеский спорт

Совет Федерации одобрил закон о поддержке спорта с помощью отчислений букмекерских контор. Как постановили 22 марта в верхней палате российского парламента, деньги должны направляться на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.

Как сообщает ТАСС, отныне букмекерские конторы будут обязаны заключать соглашения с организаторами спортивных мероприятий (с общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами) для использования символики и наименования мероприятий, в отношении которых принимаются ставки. За это букмекеры обязуются перечислять 5 процентов от базы расчета целевых отчислений, которая определяется в букмекерских конторах в соответствии с утвержденными правилами правительства.

При этом общая сумма отчислений организаторами азартных игр не может быть меньше 15 миллионов рублей.

80 процентов полученных средств будут направляться на финансирование профессионального спорта, оставшиеся 20 — детско-юношеского.