Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения"

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российской участнице конкурса "Евровидение-2017" Юлии Самойловой, сообщает 22 марта "Интерфакс".

О том, что въезд Самойловой запрещен на три года, сообщила представитель ведомства Елена Гитлянская. "Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", — цитирует ее "Интерфакс".

Российский МИД назвал решение СБУ "возмутительным, циничным и бесчеловечным актом", передает "Интерфакс".

В 2015 году Самойлова выступала в Крыму, прилетев на полуостров из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд в Крым лишь с украинской территории.

Руководитель СБУ Василий Грицак заявлял, что считает необходимым запретить въезд Самойловой; 20 марта он сообщил, что соответствующий приказ уже подготовлен, однако "решение еще не принято".

Музыкальный конкурс "Евровидение-2017" пройдет в мае в Киеве.