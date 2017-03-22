Минфин не согласен с новой ценой на водку

Минфин России считает завышенной цену на водку в 219 руб. за пол-литра. Об этом сообщает 22 марта RNS со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Мы полагаем, что цена в 219 руб. завышена. Предыдущая розничная цена была 190 руб. С учетом роста ставки акциза и инфляции мы полагаем обоснованной цену в рознице в 205 руб.», — сказали в Минфине.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Александр Хлопонин поручил Министерству финансов поднять минимальную розничную цену на водку до 219 руб. за 0,5 л.

В настоящее время минимальная розничная цена составляет 190 руб. за пол-литровую бутылку.