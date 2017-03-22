Путин намерен продлить полномочия Набиуллиной

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует внести в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для продления ее полномочий во главе Банка России на новый срок, передает «Россия 24».

«Вы возглавили Центральный банк в сложное для мировой и российской экономики время. <...> Что бы в это сложное время ЦБ ни делал, это всегда вызывает реакцию, и мнения всегда расходятся по поводу того, что и как ЦБ делает. Под вашим руководством Центробанк сделал очень много для стабилизации ситуации в экономике в целом», — сказал он.

Путин также выразил надежду, что под руководством Набиуллиной Банк России будет принимать нужные и своевременные решения. Президент подчеркнул, что, «рассчитывая на это, намерен внести» кандидатуру Набиуллиной в качестве нового главы Центрального банка.