СМИ: «Коммунисты России» предложили вернуть советские паспорта

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин выступил с инициативой возврата паспортов советского образца, сообщает RT со ссылкой на копию обращения, которое было направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

«Сейчас обсуждается идея — всем родившимся в СССР выдавать по упрощенной схеме российские паспорта. Мы, партия «Коммунисты России», предлагаем пойти еще дальше. Партия «Коммунисты России» предлагает восстановить легитимность советских паспортов, находящихся на руках у населения, в них необходимо лишь ставить пометку, что документ действует, а также возобновить выпуск паспортов советского образца», — пояснил Сурайкин.

В обращении к главе МВД отмечается, что, хотя советские паспорта считаются недействительными с 2002 года, согласно данным бывшей миграционной службы, многие люди до сих пор отказываются менять паспорта СССР на российские. При этом отмечается, что, согласно данным УФМС за 2016 год, жить по советским паспортам продолжают 617 жителей Ульяновской области, 300 амурчан, 600 нижегородцев.