Совет Федерации одобрил запрет на создание юрлиц нежелательными организациями
Совет Федерации одобрил закон, который запрещает создавать юридические лица в России иностранным и международным неправительственным организациям (НПО), признанным нежелательными. Об этом сообщает 22 марта сайт Совфеда.
Закон вводит штраф за деятельность нежелательных организаций, если они не совершают действий, нарушающих Уголовный кодекс. Для граждан России штраф составляет от пяти тыс. до 15 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Закон также запрещает кредитным и некредитным финансовым организациям проводить операции с денежными средствами и другим имуществом организаций, признанных нежелательными.
Нежелательной организацией может быть признана та, чья деятельность представляет угрозы основам конституционного строя России, ее обороне или безопасности.
Источник: РБК
Справка:
Закон, который запрещает нежелательным НПО создавать в России юрлица, был разработан в апреле 2016 года Министерством юстиции. В октябре этого же года он был одобрен российским правительством. 15 марта Госдума приняла его в окончательном, третьем, чтении.
С лета 2015 года в России действует закон, который позволяет присваивать иностранным и международным НПО статус нежелательных. Совет Федерации представил список из 12 организаций, которые предложили признать нежелательными.