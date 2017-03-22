Совет Федерации одобрил запрет на создание юрлиц нежелательными организациями

Совет Федерации одобрил закон, который запрещает создавать юридические лица в России иностранным и международным неправительственным организациям (НПО), признанным нежелательными. Об этом сообщает 22 марта сайт Совфеда.

Закон вводит штраф за деятельность нежелательных организаций, если они не совершают действий, нарушающих Уголовный кодекс. Для граждан России штраф составляет от пяти тыс. до 15 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Закон также запрещает кредитным и некредитным финансовым организациям проводить операции с денежными средствами и другим имуществом организаций, признанных нежелательными.

Нежелательной организацией может быть признана та, чья деятельность представляет угрозы основам конституционного строя России, ее обороне или безопасности.