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ЖКХ
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22.03.2017 15:55

Лопнувшую трубу на Турку починили

Последствия коммунальной аварии во Фрунзенском районе Петербурга устранили спустя сутки. Теплоснабжение в ближайших зданиях не пострадало, но кипяток подтопил автомобили.

Как сообщили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга», ремонтные работы у дома №32, корпус 1, по улице Турку закончены 22 марта в 14:10. Специалистам пришлось заменить десять метров трубы диаметром 500 мм. По данным компании, ограничивать подачу тепла не потребовалось.

Напомним, из-за прорыва теплосети накануне днем улицу Турку и припаркованные автомобили залило горячей водой. Энергетики уточнили, что ответственность компании застрахована, и весь реальный ущерб машинам будет возмещен. Напомним, для того, чтобы получить компенсацию, нужно зафиксировать повреждения и обратиться в страховую компанию.

 


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