СБУ отчиталась о задержании членов «российской агентурной сети»

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с бойцами «Альфы» задержала девять человек, которых считает членами агентурной сети российских спецслужб. Об этом на брифинге 22 марта заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, сообщает 112.ua.

По его словам, сеть, созданная из бывших и действующих военнослужащих, действовала в восточных и южных регионах Украины. Ее задачей было «агентурное проникновение» на объекты «критической инфраструктуры южных областей», проникновение на военные объекты, а также «посягательство на информацию с ограниченным доступом, что касается дислокации украинских частей». Кроме того, в СБУ считают, что задачей агентурной сети были подготовка и проведение диверсий и терактов в южных областях страны.

«По нашей информации, непосредственно к созданию этой сети было причастно главное управление разведки Вооруженных сил РФ», — рассказал Ткачук.

По словам начальника главного управления военной контрразведки СБУ Сергея Левченко, руководителем и координатором сети была женщина из Одессы, находящаяся на госслужбе. Он рассказал, что женщина-агент прошла обучение в Крыму в разведывательном центре ГРУ. Левченко уточнил, что из девяти задержанных под арестом находятся только четверо, остальные находятся под контролем СБУ.