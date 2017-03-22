Песков: Инициатива назначать главу РАН решением президента "не проистекает из Кремля"

Предложение назначать главу РАН решением президента России «никоим образом не проистекает из Кремля». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

​Пока инициатива не будет консенсусом сформулирована внутри академии, к ней не будет сформулировано отношение в Кремле, сообщил Песков.

О том, что в Госдуме готовятся поправки в закон о науке, которые предполагают изменение схемы выборов главы РАН, заявил 20 марта ученый секретарь РАН Михаил Пальцев. Схема предусматривает, что общее собрание академии должно избрать несколько кандидатов на пост главы РАН. Их фамилии будут отправляться президенту России, который выберет из них и утвердит нового главу.

«Там достаточно революционные изменения готовятся, во всяком случае, те материалы, документы, которые я видел, — в апреле закон уже поступает в комитет, недолго осталось», — заявлял Пальцев «Интерфаксу».​

По словам Пескова, в Кремле «очень внимательно следят за тем, как развиваются события». «Это чрезвычайно важный институт», — добавил он.

По словам председателя комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова, в комитете такого законопроекта нет. «Я об этом ничего не слышал», — сказал он (цитата по ТАСС).​

Ранее, 20 марта, стало известно, что все три претендента на пост главы РАН сняли свои кандидатуры с выборов. Официальной причиной было названо наличие неурегулированных «процедурных вопросов». В то же время опрошенные РБК​ академики РАН заявили, что это лишь формальная причина. В результате общее собрание по выбору президента РАН решило перенести выборы нового главы академии на ноябрь 2017 года. До этого момента главой РАН останется действующий президент Владимир Фортов.

Премьер Дмитрий Медведев 20 марта заявил о необходимости предотвратить «коллапс» академии. Глава правительства сообщил, что намерен лично позвонить Фортову для обсуждения проблем с выборами.

Ранее в среду, 22 марта, и.о. главы РАН из-за госпитализации Фортова стал его заместитель Валерий Козлов. Представитель Фортова назвал эту процедуру стандартной.