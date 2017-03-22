Мединский назначил главу Музея архитектуры вопреки протестам сотрудников

Директором столичного Музея архитектуры им. А.В.Щусева, вопреки протестам его сотрудников, назначена Елизавета Лихачева, работавшая в музее на различных должностях с 2006 года. Об этом РБК сообщила заведующая научным отделом хранения архитектурно-графических фондов XX—XXI веков Елена Желудкова. Информация об этом также появилась на сайте Министерства культуры. Приказ о назначении нового директора подписал глава ведомства Владимир Мединский, подтвердил РБК его заместитель Владимир Аристархов.

«По итогам рассмотрения концепций экспертной комиссией министерства было принято решение в пользу Елизаветы Лихачевой. Ее видение развития музея было признано наиболее перспективным, поэтому принято решение о соответствующем назначении», — приводятся на сайте Минкульта слова Аристархова.

Накануне группа сотрудников направила обращение (есть у РБК) министру культуры и премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить назначения Лихачевой на пост директора музея, как «получившей высшее образование только в 2014 году, не имеющей научной степени и веса в научных кругах, не обладающей опытом ведения ни выставочных, ни издательских проектов, участия в конференциях, дискуссиях и круглых столах». Под обращением стоит 29 подписей.

Как пояснила РБК Елена Желудкова, 22 марта сотрудники музея общались с Владимиром Аристарховым. «Высказали ему свою точку зрения, которую поддерживает большинство музейного сообщества. Они (представители Минкульта. — РБК) сказали, что они нас услышали, но решение принято. Контракт заключен на год. В течение этого года они будут смотреть, как она будет справляться с руководством нашего музея», — сообщила искусствовед.

По словам Желудковой, назначение Лихачевой произошло по итогам конкурса на концепцию развития музея. «Победитель этого конкурса должен был возглавить музей. Они (Минкульт. — РБК) посчитали, что концепция Елизаветы Станиславовны наиболее соответствует их ожиданиям», — отметила она.

Собеседница РБК уверена, что Лихачева не подходит на должность директора музея, потому что «у нее нет никаких навыков руководящей работы». «Кроме того, мы же не знаем, кто писал эту концепцию. Я сомневаюсь, что она писала ее одна. У нее же есть какой-то коллектив единомышленников», — уточнила она.

Пресс-секретарь музея Татьяна Сейранян в беседе с РБК назвала «неправдивыми» обвинения. «У Елизаветы красный диплом МГУ, отделения всеобщей теории истории искусства (при историческом факультете. — РБК)», — отметила она. По словам Сейранян, З6 сотрудников активно выступают за назначение Елизаветы Лихачевой директором, в то время как только десять — «активно против». «А всем остальным (в музее работают сто человек) все равно», — утверждает пресс-секретарь.