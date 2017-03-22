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22.03.2017 15:15

ЗакС хочет ввести единого оператора конкурсов на организацию ярмарок

ЗакС Петербурга 22 марта в первом чтении проголосовал за законопроект о создании единого оператора ярмарок. Об этом сообщает корреспондент "Фонтанки" из Мариинского дворца.

Согласно документу, регулятор ярмарок будет наделен рядом полномочий – на ведение реестра ярмарок, проведение конкурсов на право организации ярмарок выходного дня, утверждение плана организации ярмарок выходного дня и региональных ярмарок в Петербурге, а также на выдачу разрешений на использование земель для размещения ярмарок.

Законопроект устанавливает, что оператор ярмарки будет определяться на конкурсной основе, именно этот оператор и будет отвечать за проведение ярмарок выходного дня и региональных ярмарок. Порядок предоставления земельных участков для организации ярмарок выходного дня и региональных ярмарок будет определен Смольным, говорится в документе.

В прошлом году в Петербурге провели 807 ярмарок: из них 57 было организовано юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а 750 – исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что против законопроекта высказались представители "Партии Роста". В частности, Максим Резник заявил, что сейчас большинство организаторов ярмарок – это связанные между собой юридические лица. "Они имеют притяжение к окружению губернатора, из-за сложности их контролировать до миллиарда рублей проходит мимо бюджета. Данный законопроект мало что изменит, в Смольном пропишут такие конкурсные процедуры, которые им удобны, а конфликт интересов останется", – отметил он.


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