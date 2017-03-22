Диспетчер аэропорта Внуково убил свою семью и поджег квартиру

В подмосковном городе Раменское после пожара в частной квартире были обнаружены тела трех человек с ножевыми ранениями. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета (СКР) по Московской области.

По версии следствия, в ночь на 22 марта 50-летний мужчина зарезал свою 49-летнюю жену и 26-летнюю дочь, после чего поджег квартиру и совершил суицид. В связи с произошедшим СКР возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство трех лиц).

Как сообщает региональное управление МЧС, инцидент произошел в 07:43 мск по адресу: город Раменское, улица Красноармейская, дом 14. Для тушения возникшего в результате поджога пожара было задействовано три единицы техники и 11 человек.

Выжить удалось пожилой женщине, которая также постоянно проживала в квартире. Она сообщила о поджоге в экстренные службы. В настоящее время 77-летняя женщина госпитализирована.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, погибший мужчина был диспетчером аэропорта Внуково. Издание «Московский комсомолец», не указывая источник, также подтвердило эту информацию.

Во Внуково РБК заявили, что аэропорт не отвечает за работу авиадиспетчеров. «Аэропорт это одно, а именно диспетчеры, которые управляют самолетами, это госслужащие. Это совершенно другая организация», — пояснила начальник пресс-центра Внуково Мария Шаравина. В свою очередь пресс-секретарь ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (отвечает за работу диспетчеров) Николай Ивашов, комментируя произошедшее в Раменском районе, заявил РБК: «Мы не подтверждаем, что это наш сотрудник».

Накануне, 21 марта, СКР возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего жителя столицы, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. По версии следствия, обвиняемый напал на собственника снимаемого им помещения в административном здании и нанес ему несколько ножевых ударов. Собственник помещения скончался на месте. Кроме того, в конфликте пострадал управляющий помещением.