Эксперты РФС не смогли разглядеть гол «Зенита» в ворота «Амкара» по дополнительным материалам

Спорные моменты в матчах «Амкар» – «Зенит» и «Зенит» – «Арсенал» 22 марта рассмотрела контрольно-квалификационная комиссия РФС в Москве. Как сообщает «Спорт-Экспресс», все принятые по ходу этих встреч решения судей названы верными.

В частности, эксперты рассмотрели эпизод игры сине-бело-голубых с «Амкаром» (1:0) от 12 марта, когда на седьмой минуте игры не был засчитан гол Олега Шатова. Использовав дополнительные видеоматериалы, комиссия пришла к выводу, что даже с ними невозможно доподлинно зафиксировать взятие ворот. В том же эпизоде комиссия разглядела офсайд у игрока петербургского клуба Луиша Нету, который не был зафиксирован судьями встречи.

Другой спорный момент касался матча с «Арсеналом» от 19 марта. Напомним, тульский клуб считает, что полузащитник петербуржцев в случае со вторым голом находился в офсайде. Однако комиссия РФС положения «вне игры» не обнаружила.