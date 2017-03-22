Еще
15:02 22.03.2017
Пришлите свою новость!
14:53
В Кремле назвали "фейковой новостью" заработок Фийона на встрече с Путиным
14:40
Госдума планирует 14 апреля рассмотреть проект о переносе выборов президента
14:33
"ДП": Из-за Uber и "Яндекс.Такси" в Петербурге образовался рынок подключашек из более 100 фирм
14:25
Преподавателя Сибирского университета уволили после показа фильма "Он вам не Димон"
14:19
ЗакС отказался отменять депутатскую бюджетную поправку
14:11
Финнов будут кормить сверчками
14:08
Макаров не смог объяснить, кто виноват в том, что на Петроградке образовались "сельпо"
14:08
Петербург вошел в топ-25 лучших направлений мира
14:01
В ЗакСе ЛО потребовали отставки вице-губернатора
13:51
29 домов на Есенина остались без полноценного отопления
13:44
СБУ может запретить Юлии Самойловой въезд на Украину на три года
13:37
Песков: Путин проведет встречу с главой ЦБ
13:27
"ДП": За долги автохолдинга отдали здание "Гигант–холла"
13:21
Госдума одобрила запрет денежных переводов на Украину через иностранные системы
13:19
Госдума окончательно освободила от уплаты налогов всех попавших под санкции
13:17
Навальный отказался проводить митинг «Он нам не Димон» в Люблино
13:16
Минимальную цену на водку повысят до 219 рублей
13:08
Экс-соучредитель компании, повинной в аресте полковника ГУСБ в Петербурге, объявлен в розыск
13:01
Водитель легковушки, замеченной на месте ДТП со школьным автобусом, пришел в полицию
12:56
Верховный суд оставил в силе приговор Варваре Карауловой
12:54
Число малых предприятий в Петербурге сократилось на четверть
12:50
На севере КАД опрокинулся мусоровоз
12:45
«Зенит» и «Уфа» проведут товарищескую встречу 26 марта
12:41
Макаров не будет комментировать уход Кичеджи, "пока не стихнут эмоции"
12:39
СМИ сообщили о гибели 18 россиян в Сирии за два месяца
12:37
При строительстве крымского моста нашли голову древней скульптуры
12:34
Назвавших Макарова демоном отпустили из полиции
12:33
Активисты насчитали 25-кратное превышение нормы пыли на улицах Петербурга
12:32
Андрей Кикоть стал заместителем генпрокурора РФ
12:29
"ДП": Сеть интим-магазинов дополнила ассортимент товарами для детей и спортсменов
12:28
От пробудившихся клещей пострадали уже более сотни россиян
12:25
Прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО выросла на 18,2%
12:24
Помощник машиниста из депо Волховстрой погиб, спасая пассажира
12:23
Министр обороны Финляндии одобряет расширение НАТО на Балтике
12:21
Заксобрание поддержало поправки в федеральный законопроект о чипировании собак
12:20
Автор «Людей в голом» расскажет читателям «Фонтанки» о сексе в большой литературе
12:02
В Испании найдена стоянка древних каннибалов
11:55
ФСБ провела обыски в минобразования Саратовской области
11:48
В Санкт-Петербурге официально заработает единая служба спасения
11:40
США не дали визу китайскому ученому, ехавшему с лекцией о лунной программе
11:33
СМИ: Академик Фортов госпитализирован, вместо него назначен и.о. главы РАН
11:16
Петербуржец задержан за любовь с восьмиклассницей
11:08
Первый энергоблок ЛАЭС останавливают для ремонта
11:05
Макаров поручил изменить регламент ЗакСа, чтобы оппозиция не смогла сорвать заседание
10:59
Петербурженка заявила об изнасиловании 16-летней дочери
10:54
Финский фотограф сделал видео полёта над Марсом из 50 тысяч снимков
10:53
47news подвергся DDoS-атаке
10:50
Группа задержанных в Петербурге обнальщиков «отмыла» около 44 миллионов
10:49
Жертвой угонщиков в Петербурге стал сотрудник ФСБ
10:46
"Квадрат": Рынок апартаментов Петербурга пошел догонять Москву
10:46
Двух активистов доставили в полицию из-за "оскорбления Макарова" во время пикета у ЗакСа
10:40
В Красносельском районе нашли мертвого без брюк
10:38
В отеле Crowne Plaza в Петербурге постояльца нашли мертвым
10:28
Помощница Дмитриевой смогла попасть в ЗакС со скандалом
10:18
Власти Британии намерены разобраться со схемой отмывания денег из России
10:09
В ДТП под Ломоносовом пострадали люди
10:03
В аварии со школьным автобусом пострадала сопровождающая
09:57
Twitter заблокировал почти 380 тысяч аккаунтов из-за пропаганды терроризма
09:49
В Кувейте запретили показ «Красавицы и Чудовища»
09:41
Финны боятся открыто высказывать своё мнение о беженцах
09:33
Россия заключит контракты с Индией на поставку вертолетов и фрегатов
09:25
В Греции открылось представительство ДНР
09:17
В Приморском районе ночью массово срывали номера с машин
09:09
В МИД Украины назвали провокацией задержание журналиста УНИАН в Москве
09:01
В Ленобласти школьный автобус столкнулся с лесовозом
08:53
Трамп примет участие в саммите НАТО в мае
08:45
В США глава МИД Турции заявил о нормализации отношений с Россией
08:37
С ладожской льдины сняли 22 рыбаков
08:29
Министры обороны США и Финляндии обсудили «российскую агрессию»
08:21
Северная Корея неудачно запустила ракету
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
22.03.2017 14:53

В Кремле назвали "фейковой новостью" заработок Фийона на встрече с Путиным

Новость о получении $50 тысяч кандидатом в президенты Франции Франсуа Фийоном за организацию встречи российского лидера Владимира Путина с ливанским миллиардером Фуадом Махзуми и главой Total Патриком Пуянне на ПМЭФ – фальшивая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы видели эти сообщения СМИ. Скажу честно, они напоминают очередную фальшивку, то, что мы называем на английском языке fake news», – отметил Песков.

По его словам, встречи Путина организовывает протокол президента, «и здесь тоже исключена роль каких-либо посредников».

О том, что Фийон получил $50 тысяч за организацию встречи с Путиным, 21 марта сообщила Le Canard enchaîné. Издание утверждало, что в 2015 году Фиойн пообещал Махзуми помочь организовать переговоры с представителями России, Франции, Габона, Алжира и Кот-д’Ивуара. Компании кандидата в президенты Франции и миллиардера заключили соответствующий контракт. В итоге удалось организовать встречу с Путиным и Пуянне.

В феврале Фийона обвинили в растрате госбюджета. Ранее во Франции началось расследование в отношении его жены. По данным прокуратуры, она получила €500 евро, фиктивно занимая должность помощницы своего мужа.

Источник: Republic


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
21.03.2017 08:00

КЕЙ рассказал об особенностях панели Touch Bar в новых MacBook Pro

Ноутбуки обновленной линейки Apple MacBook Pro выпускаются с уникальным интерфейсом — интерактивной панелью Touch Bar. О том, что это такое и чем интересно нововведение для пользователя, рассказывают эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35

МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13

Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B

В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Кремле назвали "фейковой новостью" заработок Фийона на встрече с Путиным
Госдума планирует 14 апреля рассмотреть проект о переносе выборов президента
Преподавателя Сибирского университета уволили после показа фильма "Он вам не Димон"
ЗакС отказался отменять депутатскую бюджетную поправку
Макаров не смог объяснить, кто виноват в том, что на Петроградке образовались "сельпо"
В ЗакСе ЛО потребовали отставки вице-губернатора
СБУ может запретить Юлии Самойловой въезд на Украину на три года
Песков: Путин проведет встречу с главой ЦБ
Госдума одобрила запрет денежных переводов на Украину через иностранные системы
Госдума окончательно освободила от уплаты налогов всех попавших под санкции
Он вам не Демон
Кичеджи против Смольного
Кому нужен закон Макарова
Подарок к Пасхе для патриарха
Вбросил из благих побуждений
Крымская сауна особого назначения
Кто прописался в «тайной империи Медведева»
Украина и Донбасс блокировали друг друга
«Темная лошадка» добралась до Дома молодежи
Игрок, адвокат и каратист рвутся в омбудсмены
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Финский фотограф сделал видео полёта над Марсом из 50 тысяч снимков

"ДТП и ЧП | Ленинградская область"

В ДТП под Ломоносовом пострадали люди

Экономисты подсчитали, сколько россияне платят за эмбарго

Шопинг в Финляндии: меньше "Фейри", больше ресторанов

Алексей Кортнев: Самойлова на Евровидении - это правильно

"ДТП и ЧП"

На Турку прорвало теплосеть - в разлив попали машины

Новости компаний
КЕЙ
21.03.2017 08:00
КЕЙ рассказал об особенностях панели Touch Bar в новых MacBook Pro
Ноутбуки обновленной линейки Apple MacBook Pro выпускаются с уникальным интерфейсом — интерактивной панелью Touch Bar. О том, что это такое и чем интересно нововведение для пользователя, рассказывают эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
КЕЙ
16.02.2017 09:00
КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля
На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28
Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»
Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.