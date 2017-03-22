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22.03.2017 15:26
6 Комментариев

MIPIM-2017: Петербург остался в тени Москвы и «Юлмарта»

Итоги MIPIM-2017 для Петербурга не слишком оптимистичны: город не может заявить о новых крупных контрактах. Профильный комитет Смольного ограничился скромным стендом, до которого за 4 дня дошло лишь 3 тысячи участников, а бизнес показал крупные, но весьма спорные объекты.
MIPIM-2017: Петербург остался в тени Москвы и «Юлмарта»
Ирина Бабюк на MIPIM-2017/Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга

Выставка MIPIM, которая проходила в Каннах с 14 по 17 марта, приняла больше 24 тысяч человек. Российская делегация на этом фоне не самая большая – 670 человек. Однако это рекорд с докризисного 2014 года. Тогда во Францию поехали пять сотен чиновников и предпринимателей. На этот раз только от Москвы было заявлено 575 участников. Остальные из регионов. 

Комитет по инвестициям Смольного фактически проигнорировал выставку, ограничившись стендом с общей информацией о Петербурге, говорят собеседники «Фонтанки». Ни слова о крупных инфраструктурных объектах. В кулуарах анонсировали презентацию Восточного скоростного диаметра, однако она так и не состоялась. Любопытно, что на этот раз чиновники даже с точки зрения финансов сэкономили на поездке в Канны. По данным Единой информационной системы в сфере закупок, изготовление материалов и организацию рекламного стенда оценили в этом году в 3 миллиона рублей. Для сравнения: в 2014-м на те же работы выделили почти в три раза больше – 8,5 миллиона рублей.

Бизнес, по сути, искал контракты самостоятельно. Предприниматели в Каннах представили семь инвестиционных проектов. Впрочем, самые крупные из них со сложной историей. Например, один из главных скандальных участкова на севере Петербурга, где должен появиться торгово-развлекательный центр «Голливуд» от «Евроинвеста» Андрея Березина и Юрия Васильева. Но стройку у «Пионерской» затормозил корпоративный конфликт. Инвестиции в объект оценивали в 120 миллионов долларов. Как писала «Фонтанка» около года назад, против застройки участка у станции метро выступали жители ближайших домов. Разрешения на строительство «Евроинвесту» пришлось добиваться через суд. Как сообщили в компании, спор завершился 6 марта – суд отменил иск и тем самым разрешил возведение ТРЦ. Несмотря на все трудности, строительство планируют начать этим летом.

«На MIPIM мы искали не инвесторов для строительства центра. А скорее договаривались с будущими арендаторами, – оптимистично заявил «Фонтанке» глава «Евроинвеста» Андрей Березин. – Из 115 тысяч квадратных метров общей площади больше половины предполагается сдать в аренду. Это 60 тысяч квадратных метров».

Тем не менее перспективы этого проекта сложно оценить положительно. Жители района у станции метро «Пионерская» вряд ли могут пожаловаться на дефицит торговых площадей – напротив стройплощадки «Голливуда» располагается ТРЦ «Сити Молл», которым управляет Fort Group. А новый торгово-развлекательный центр может только усугубить и без того сложную транспортную обстановку на севере города. 

Отдельный стенд на выставке разместил петербургский ретейлер «Юлмарт». Компания Дмитрия Костыгина и Августа Мейера намерена тиражировать проект кибермаркета в «Пулково», который развивает с июня 2015-го. В Каннах ретейлеры искали инвесторов для активного развития в Москве. До 2021 года в столице планируют построить 13 кибермаркетов. В агрессивную экспансию также верится с трудом, ведь  компанию разрывает конфликт акционеров. «Фонтанка» писала о нем осенью прошлого года.

«В целом я остался доволен поездкой. Лично меня интересовал проект парка развлечений DreamWorks – его планировали возводить в Петербурге, – рассказал совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. – С удивлением выяснил, что инвесторы решили перенести центр развлечений в столицу».

Проект, о котором говорит Костыгин, наверняка вызвал зависть чиновников Смольного. Два года назад администрация Петербурга договаривалась о запуске парка развлечений. Инвестору даже собирались отдать исторический квартал Ленинградского зоопарка. В этом случае городской бюджет мог получить 11 миллиардов рублей. Однако летом 2015-го ГК «Регионы», которая занимается проектом, нашла подходящий земельный участок в Москве. Стройку перенесли в столицу. В итоге в районе Нагатинской поймы появится площадка на 260 тысяч квадратных метров. Там разместят 10 тематических зон, кинотеатр, ландшафтный парк и 40 аттракционов. Ожидается, что в год парк будут посещать до 18 миллионов человек. 

Очевидно, что далеко не все участники петербургской делегации остались довольны поездкой. Во многом это связывают с местом петербургского стенда. Оказавшись в стороне от ярких павильонов Москвы и «Юлмарта», Петербург потерял значительную часть трафика. 

«Город нужно было представлять более профессионально, – говорит Андрей Лушников, председатель правления ГК «Бестъ». – Прежде всего, нужно организовать зону для общения предпринимателей. В эту среду нужно вовлекать бизнесменов из Баварии, Берлина, Москвы. Я этого на нынешнем MIPIM не увидел. Знаете, чем отличается хороший день рождения от плохого? Тем, что кроме торта и других угощений есть активности – развлечения, в которые вовлекают всех гостей». 

В качестве альтернативы скучному городскому стенду компания Лушникова в Каннах устроила прием на пляже. Такие вечеринки на 50 – 60 персон проводят каждый год. Приглашают девелоперов, ретейлеров, отельеров. На этот раз сама ГК «Бестъ» продвигала франчайзинговый проект консалтинга MTL Group. Управлять торговыми комплексами и бизнес-центрами петербуржцы предлагали и россиянам, и иностранцам. Насколько успешной получилась презентация, судить рано – первые контракты Лушников ждет минимум через шесть месяцев.

«Обычно участие в таких выставках – долгоиграющая история. Участники выставляют свои стенды, рассказывают о проектах, и только через полгода приходит результат – контракт, который заключают с компанией», – заключил предприниматель. 

Российский аукционный дом на форуме в Каннах отрабатывал госконтракт. На выставке представили один-единственный объект – гостиничный комплекс во Владивостоке. Его планируют реализовать на торгах в июне. Предметно обсуждать покупку риелторы будут готовы через пару месяцев – только к этому времения подготовят экспертную оценку недвижимости. Поэтому на выставке компания не стала открывать собственный павильон. 

«Может быть, сделаем это в следующий раз, – рассказала Ольга Желудкова, руководитель направления по работе с проблемными и непрофильными активами банков РАД. – Но, честно говоря, в этом году было даже неловко за город. Стенд правительства Москвы был оформлен гораздо наряднее: полно наглядных материалов, все презентации транслировались на больших экранах. Иными словами, сделали ярко, модно, интересно».

«На самом деле, на этот раз Петербургу пришлось уступить позиции. В прошлом году московская делегация не приезжала на выставку, – заступается за Северную столицу Елена Бодрова, исполнительный директор Российской гильдии независимых девелоперов. – В отсутствие Москвы Петербург выполнял роль главного стенда. На этот раз самые выгодные места заняли правительство Москвы и «Юлмарт».

Дмитрий Костыгин, чей стенд в этом году подвинул Петербург с выгодных позиций, не заметил серьезных недочетов в презентации города.

«Мы три года подряд выставляемся с «Юлмартом», и не могу сказать, чтобы в этом году представление города серьезно отличалось. Знаете, тут как в олимпийском движении: главное не победа, а участие», – заключил миллиардер. 

В профильном комитете отказались указать сумму заключенных контрактов. Собеседники «Фонтанки» считают, что она, скорее всего, близка к нулю – на таких встречах переговорщики ограничиваются предварительными консультациями. 

«На этом уровне готовые контракты обычно не заключаются. Есть предварительные переговоры, которые продолжаются уже в России. Например, нам предварительно удалось договориться с крупными застройщиками из Москвы и Петербурга, – объяснили «Фонтанке» в петербургском офисе «ЛИИС». Компания занимается разработкой систем «умный дом».

Опрошенные «Фонтанкой» участники выставки в Каннах отмечают, что пока на рынок коммерческой недвижимости ориентируются в основном инвесторы из России. Впрочем, зарубежные компании также проявляют интерес.

 «Общемировая ситуация сказалась на рынке коммерческой недвижимости. MIPIM пока только возвращается к докризисным показателям, – отмечают собеседники «Фонтанки». – В частности, политическая ситуация уже не называется в качестве ограничивающего фактора. В отличие от 2014 года инвесторы больше не ждут, как развернется ситуация в Крыму, а готовы договариваться с Россией».

 Напомним, до 2013-го Петербург каждый год отправлял свою делегацию на выставку MIPIM. Площадка считалась престижным местом презентаций и заключения контрактов. В разные годы комитет по инвестициям рассчитывал привлечь партнеров к строительству транспортных пересадочных узлов метро, торговых центров. Именно в Каннах презентовали проект «Новой Голландии», а международная сеть отелей Hilton заявляла о намерении выйти на петербургский рынок. В 2013-м Смольный отказался от поездки во Францию: как утверждали, городу было нечего показать инвесторам. В 2014-м в павильонах выставки китайцы из «Хуа Бао» подписали со Смольным контракт в 16 миллиардов рублей. Инвестор намеревался построить конгрессно-выставочный центр и индустриальный парк.

Андрей Карлов специально для "Фонтанки.ру"


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комментарии пользователей (6)
GeneKuk
22 марта 2017 г. 16:28
Danik:
Нофая Голандия!
Тематический парк, говорите? Похоже вы давно не навещали НГ. Территория там чуть больше средних размеров сквера. Места ели-ели хватает на аккуратные дорожки и каток посередине.
dddmmm
22 марта 2017 г. 16:17
Danik: мысли там только об одном — как бы не пропустить очередной распил
checkist
22 марта 2017 г. 16:11
упразднить КИ (бывший КИСП) за ненадобностью; however просаживают бюджетное баблеццццццццо в канНах.............
Danik
22 марта 2017 г. 16:05
Нофая Голандия! О! Йес! Я-Я! Какая это долгоиграющая муть. Ничего нет, а название играет. Давно пора было там сделать тематический парк. Опять же рядом Военно-Морской музей. Пару-тройку мачт с рангоутом и такелажем. Паруса, пушки. Там же где-нить и строящую Полтаву поставить. Городом никто не занимается. Креатива и мыслей у нынешней администрации просто ноль!
Jorgen
22 марта 2017 г. 15:49
Какие крупные контракты и инвестии возможно там, где на их пути положено полено?
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