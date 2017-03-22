Госдума планирует 14 апреля рассмотреть проект о переносе выборов президента

Госдума 14 апреля планирует рассмотреть в первом чтении пакет законопроектов об изменениях в законе «О выборах Президента Российской Федерации». Соответствующая информация размещена в календаре нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает перенос выборов президента в 2018 году с 11 на 18 марта, отмену открепительных удостоверений и другие изменения.

По действующему закону выборы президента проходят во второе воскресенье марта, но если оно является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем, то голосование назначается на первое воскресенье. Однако поправки, внесенные в Госдуму, предполагают перенесение дня голосования на третье воскресенье месяца и, таким образом, могут совпасть с годовщиной присоединения Крыма к России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет решений о переносе даты президентских выборов в России. Также, по его словам, Кремль пока не сформировал позицию по поводу идеи провести президентские выборы в 2018 году 18 марта.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова поддержала идею переноса выборов президента в 2018 году на неделю позже — с 11 на 18 марта, на день присоединения Крыма. Секретарь ЦИК России Майя Гришина заявила, что президентские выборы 2018 года могут пройти 4 или 18 марта.