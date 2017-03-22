ЦДС расширяет сеть партнеров в регионах

Строительная компания ЦДС расширяет свое присутствие в регионах России. В марте компания вышла на рынок Белгорода и Белгородской области.

Сотрудники ГК «ЦДС» провели встречи с представителями крупнейших агентств недвижимости города Белгорода и города Старый Оскол (ЦН «Высота», АН «Авеню», ЦН «100 квадратов», АН «Династия», АН «Астрея», АН «Фартеза», АН «Фаворит»), а также с сотрудниками центров ипотечного кредитования Сбербанка в Белгороде и Старом Осколе. Кроме того, компания приняла участие в местной выставке «Ярмарка жилья».

По итогам встреч были достигнуты договоренности о реализации объектов застройщика через местных партнеров, а также о размещение информации о «ЦДС» в премиум-отделах центров ипотечного кредитования Сбербанка в Белгороде и Старом Осколе.

«Расширение партнерской сети является одним из приоритетов нашей компании. Это позволяет потенциальным покупателям из регионов получить исчерпывающую информацию о ЦДС и наших жилых комплексах, и на основе этого принять взвешенное решение о приобретении жилья в Санкт-Петербурге. В ближайшее время специалисты нашей компании планируют посетить Челябинск, Братск, Сургут», – отметил начальник управления продаж ГК «ЦДС» Дмитрий Сидоренко.

Справка о ГК «ЦДС»