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22.03.2017 14:35

Navis Development Group заключила первый договор электронной регистрации

Navis Development Group заключила первый договор электронной регистрации
Navis Development Group

Компания Navis Development Group и ее стратегический партнер ПАО Сбербанк заключили первую сделку электронной регистрации договора долевого участия при оформлении ипотеки на первичном рынке на квартиру в жилом районе «Итальянский квартал», который возводится в Романовском сельском поселении в формате «Европейские пригороды».

Преимущества для клиента налицо. Это существенная экономия времени и затрат на госпошлину. Практика электронной регистрации успешно прижилась на вторичном рынке недвижимости.

«Электронная регистрация договоров долевого участия – это требование времени. В век высоких технологий все процессы должны быть технологичными. Клиенты выбирают сервисы, которые позволяют существенно сэкономить время. Благодаря сервису электронной регистрации срок получения услуги сокращает до 5-7 дней. Для сравнения раньше от момента подписания договора с клиентом до фактической его регистрации проходило в среднем от 10 до 30 дней», – комментирует Андрей Вересов, генеральный директор АН «МЕТРЫ» (эксклюзивный брокер проектов Navis Development Group).

Процедура подачи заявки в Росреестр занимает не больше 15 минут. При этом зарегистрированный договор клиент получает в электронном виде на свою электронную почту. В ближайшей перспективе электронная регистрация договоров будет использоваться повсеместно. Ведь заявление на регистрацию права собственности в электронном виде можно подать прямо из офиса компании-застройщика без посещения МФЦ или офиса Росреестра. сервис электронной регистрации сделки ускорит оформление документов и позволит покупателям новостроек получить дополнительный дисконт в размере 0,5 п.п. к ипотечной ставке, которая снизится до 10,4%.Только совместное партнерское взаимодействие и непрерывное развитие технологий, направленное на создание комфортных условий для клиента сегодня дает шанс на развитие бизнеса.  

Жилые районы «Итальянский квартал» и «Шотландия» возводит Navis Development Group в рамках концепции «Европейские пригороды», разработанные эксклюзивным брокером АН «МЕТРЫ». 

Благодарность от ПАО Сбербанк скачать

Справка о компании Navis Development Group

 

 

 


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