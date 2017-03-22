Петербургская команда по регби на колясках собирает деньги на ремонт инвентаря

В конце апреля в Санкт-Петербурге пройдет первый этап VI Чемпионата России по регби на колясках. У молодой петербургской команды есть все шансы взять призовое место соревнований, но для начала необходимо отремонтировать игровые коляски спортсменов. Для этого нужно всего 21 тысяча рублей.

В конце апреля в Санкт-Петербурге пройдет первый этап VI Чемпионата России по регби на колясках. У молодой петербургской команды есть все шансы взять призовое место соревнований, но для начала необходимо отремонтировать игровые коляски спортсменов. Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» просит поддержать регбистов и помочь собрать 21 тысячу рублей.

В октябре 2016 года на Чемпионате России петербургская сборная по регби на колясках замкнула пятерку сильнейших, и это при том, что игроки начали тренироваться лишь в апреле 2016-го. Сегодня команда продолжает активно развиваться, перенимает опыт коллег, уже в начале 2017 года ребята провели две товарищеские встречи, сыграв со сборной Финляндии и Москвы.

Впереди у петербургских регбистов выступление на первом этапе VI Чемпионата России, который пройдет с 25 по 20 апреля.

Регби на колясках очень активная и контактная игра, спортсмены не раз сталкиваются друг с другом, падают, переворачиваются. Поэтому коляски нуждаются в постоянном ремонте. В преддверии Чемпионата спортсмены обратились в БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» с просьбой помочь приобрести подшипники и расходные материалы на сумму 10 000 рублей и оплатить сам ремонт – 11 000 рублей.

«Мы планируем быть в призах! Третье, может быть даже второе место будет логичным продолжением всей работы, которую мы проделали за прошедший год», – отмечает Владимир Бусыгин, директор «Спортивного клуба регби на колясках».

Помомочь можно на Planeta.ru или, связавшись с сотрудниками фонда: тел. (812) 983 72 21, почта: info@fondopora.ru.

Напомним, что также ведется сбор на инвентарь для сноубордистки Ульяны Голубевой – ей необходима новая доска, чтобы достойно выступить и защитить честь Северной столицы на ЧР-2017.

Любая сумма поможет спортсменам.