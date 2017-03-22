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22.03.2017 14:47
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Петербургская команда по регби на колясках собирает деньги на ремонт инвентаря

В конце апреля в Санкт-Петербурге пройдет первый этап VI Чемпионата России по регби на колясках. У молодой петербургской команды есть все шансы взять призовое место соревнований, но для начала необходимо отремонтировать игровые коляски спортсменов. Для этого нужно всего 21 тысяча рублей.
Петербургская команда по регби на колясках собирает деньги на ремонт инвентаря

В конце апреля в Санкт-Петербурге пройдет первый этап VI Чемпионата России по регби на колясках. У молодой петербургской команды есть все шансы взять призовое место соревнований, но для начала необходимо отремонтировать игровые коляски спортсменов. Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» просит поддержать регбистов и помочь собрать 21 тысячу рублей.

В октябре 2016 года на Чемпионате России петербургская сборная по регби на колясках замкнула пятерку сильнейших, и это при том, что игроки начали тренироваться лишь в апреле 2016-го. Сегодня команда продолжает активно развиваться, перенимает опыт коллег, уже в начале 2017 года ребята провели две товарищеские встречи, сыграв со сборной Финляндии и Москвы.

Впереди у петербургских регбистов выступление на первом этапе VI Чемпионата России, который пройдет с 25 по 20 апреля.

Регби на колясках очень активная и контактная игра, спортсмены не раз сталкиваются друг с другом, падают, переворачиваются. Поэтому коляски нуждаются в постоянном ремонте. В преддверии Чемпионата спортсмены обратились в БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» с просьбой помочь приобрести подшипники и расходные материалы на сумму 10 000 рублей и оплатить сам ремонт – 11 000 рублей.

«Мы планируем быть в призах! Третье, может быть даже второе место будет логичным продолжением всей работы, которую мы проделали за прошедший год», – отмечает Владимир Бусыгин, директор «Спортивного клуба регби на колясках».

Помомочь можно на Planeta.ru или, связавшись с сотрудниками фонда: тел. (812) 983 72 21, почта: info@fondopora.ru.

Напомним, что также ведется сбор на инвентарь для сноубордистки Ульяны Голубевой – ей необходима новая доска, чтобы достойно выступить и защитить честь Северной столицы на ЧР-2017.

Любая сумма поможет спортсменам.


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