Преподавателя Сибирского университета уволили после показа фильма "Он вам не Димон"

Студенты Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске рассказали об увольнении преподавателя после того, как он показал на занятии фильм Фонда борьбы с коррупцией об активах премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Об этом местному изданию «Проспект Мира» сообщили сразу несколько учащихся.

По их словам, речь идет о преподавателе философии и культурологии Михаиле Константинове. В редакцию прислали и скрин сообщения самого преподавателя, который он отправил одной из студенток и рассказал о причине увольнения. «Среди студентов курса оказался доносчик. Очевидно, вместе с родителями он(она) написали донос по поводу того, что я показывал фильм про Медведева. Дело дошло до ректора СФУ Ваганова, и меня заставили уволиться. Видите ли, вы, студенты, не должны знать о том, как разворовывают страну, и преподаватели, которые об этом говорят, не должны вести занятия у вас», — пишет преподаватель.

На кафедре гуманитарных наук подтвердили увольнение преподавателя, но причины комментировать отказались. А в пресс-службе вуза заявили, что преподаватель уволился по собственному желанию вчера, 21 марта, и это никак не связано с показом фильма. «Что касается озвученной им версии, что увольнение произошло по причине того, что студенты попросили его продемонстрировать фильм-расследование Навального, то она выглядит как минимум странной. Хотя бы в силу того, что найти данный фильм в Интернете не составляет для студентов труда — он находится в открытом доступе. Даже если допустить, что администрация [СФУ] захотела бы «утаить» его от студентов, то сделать это невозможно, а значит, и увольнение в этом случае бессмысленно», — ответили в вузе.

Стаж научно-педагогической деятельности Михаила Константинова — 24 года.

Напомним, в начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о «тайной империи Дмитрия Медведева». Его авторы рассказали, что премьер-министр якобы пользуется резиденциями, виноградниками, землями и яхтами, которые записаны на связанных с ним людей и благотворительных фондов. Сам Навальный называет действия Медведева уголовным преступлением.