ЗакС отказался отменять депутатскую бюджетную поправку

Законодательное собрание Петербурга 22 марта во втором чтении утвердило поправки к законопроекту экс-депутата ЗакСа Григория Явлинского о бюджетном процессе.

Напомним, в документе, утверждённом ЗакСом прошлого созыва в первом чтении, политик предлагал, помимо прочего, отменить поправку бюджетного финансового комитета и фракционные поправки, позволяющие парламентариям, проголосовавшим за бюджет, по-своему распределить 2% от него. Законопроект Явлинского поддержал губернатор Георгий Полтавченко, в 5-м созыве парламентарии ЗакСа отказались голосовать за документ сразу, отложив второе чтение почти на год.

На заседании ЗакСа 22 марта документ все-таки был утверждён, однако отмену скандальной депутатской поправки убрали из текста законопроекта, сообщает корреспондент "Фонтанки" из Мариинского дворца.

Как объяснил яблочник Михаил Амосов, ему сообщили, что запрет подавать поправки в документ со стороны депутатских фракций будет противоречить уставу города. С этой логикой ему пришлось согласиться.

Отметим, что традиционно депутаты подают поправки на распределение субсидий в различные ведомства Смольного, после чего конкурсы выигрывают связанные с ними организации. В частности, в связи с недобросовестным расходованием средств депутатской поправки ранее были осуждены помощницы экс-единоросса и бывшего депутата Светланы Нестеровой, сама она также находится под следствием.