Макаров не смог объяснить, кто виноват в том, что на Петроградке образовались "сельпо"
Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров не смог обьяснить, как и благодаря кому в Петроградском районе образовались "сельпо".
Напомним, что накануне губернатор Георгий Полтавченко заявил, что качество магазинов в городе страдает, и в один такой он даже зашёл однажды: по его словам, это магазинчик, похожий на "сельпо", в Петроградском районе, где продаётся все, "от гвоздей до плохого мяса".
Макаров (он избрался в ЗакС от Петроградского района), отвечая на вопрос журналистов 22 марта, заявил, что магазинов в районе действительно не хватает, особенно – шаговой доступности.
"Что ж вы все время ищете виноватых? Для этого же и есть Генплан, чтобы просчитать все предварительно", – отметил единоросс.