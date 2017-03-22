Макаров не смог объяснить, кто виноват в том, что на Петроградке образовались "сельпо"

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров не смог обьяснить, как и благодаря кому в Петроградском районе образовались "сельпо".

Напомним, что накануне губернатор Георгий Полтавченко заявил, что качество магазинов в городе страдает, и в один такой он даже зашёл однажды: по его словам, это магазинчик, похожий на "сельпо", в Петроградском районе, где продаётся все, "от гвоздей до плохого мяса".

Макаров (он избрался в ЗакС от Петроградского района), отвечая на вопрос журналистов 22 марта, заявил, что магазинов в районе действительно не хватает, особенно – шаговой доступности.

"Что ж вы все время ищете виноватых? Для этого же и есть Генплан, чтобы просчитать все предварительно", – отметил единоросс.