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22.03.2017 14:08

Петербург вошел в топ-25 лучших направлений мира

Петербург стал единственным городом России, попавшим в рейтинг лучших туристических направлений мира, который составили пользователи сервиса TripAdvisor. В перечень также вошли Рим, Париж и Нью-Йорк.

В рейтинге лучших мест для отдыха в 2017 году Северная столица заняла 14-ю позицию из 25. В списке рекомендованных для просмотра достопримечательностей — Спас на Крови, Эрмитаж, Исаакиевский собор и Большой дворец в Петергофе. Помимо этого создатели TripAdvisor насчитали 2703 варианта времяпрепровождения для гостей города на Неве. По мнению экспертов сайта, Петербург – «культурное сердце» России, а искусства, ночной жизни, кухни и культурных мест здесь хватит на множество визитов.

В топ также вошли: Бали (на первом месте), Лондон, Париж, Рим, Нью-Йорк, Крит, Барселона, Сием Рип в Камбодже, Прага, Пхукет и еще 14 городов и стран во всех частях света.

В аналогичном рейтинге по Европе Петербург находится на 8-м месте, а замыкает его Москва.

В списке лучших российских городов, по версии пользователей TripAdvisor, лидирует Петербург, затем идет столица, а замыкает тройку лидеров Сочи.

Рейтинг составлен на основе мнений миллионов пользователей сайта. TripAdvisor — крупнейший в мире сайт для путешественников, созданный в США в 2000 году.

 


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