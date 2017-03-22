СБУ может запретить Юлии Самойловой въезд на Украину на три года

Служба безопасности Украины хочет запретить въезд российской участнице конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой на территорию страны на три года, сообщает ТАСС.

«Документы на закрытие Самойловой въезда сроком на три года подготовлены», – заявил руководитель аппарата главы спецслужбы Александр Ткачук.

Ранее стало известно, что СБУ проверит всех участников конкурса, который пройдет в Киеве в первой половине мая. Служба выяснит, посещал ли тот или иной артист Крым после его присоединения к России, и одной из первых такой проверке будет подвергнута представительница Армении Арцвик Арутюнян.

Также сообщалось, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала полным абсурдом отношение Киева к Самойловой.