29 домов на Есенина остались без полноценного отопления

Дефект на сетях горячего водоснабжения устраняют в Выборгском районе Петербурга. Жители 29 домов больше суток будут получать отопление в ограниченном объеме.

Как сообщили 22 марта в пресс-службе ГУП «ТЭК», информация о прорыве на улице Есенина, 19, поступила в 10:30. Ремонтная бригада выявила нарушение на трубе диаметром 1000 мм. В зоне аварии находятся 23 жилых здания и 6 детских учреждений. На время ремонта отапливать их будут по резервной схеме, из них семь домов поставлены на циркуляцию по ЦТП (вода в трубах будет постепенно остывать).

В пресс-службе «Фонтанке» подчеркнули, что резервная схема — ограничение теплоснабжения, а не полное отключение. Таким образом, если по какому-то адресу нет горячей воды и тепла, то это ответственность жилищников, которые сами должны поставить здание на проток.

По регламенту на ремонтные работы отводится 30 часов.