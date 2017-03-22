Госдума одобрила запрет денежных переводов на Украину через иностранные системы

Госдума приняла 22 марта в третьем чтении закон, запрещающий денежные переводы из России на Украину с помощью иностранных платежных систем.

В законе, который одобрили депутаты, говорится, что если иностранное государство введет ограничения на использование российских платежных систем, то переводы денег через границу без открытия банковского счета будут возможны только в том случае, если операторы системы и услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются Россией.

Ограничения будут вступать в силу после публикации Банком России данных о запрете на работу российских платежных систем в той или иной стране.

Новые правила будут распространяться и на запреты, введенные иностранными государствами до принятия документа.

Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.