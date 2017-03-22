Минимальную цену на водку повысят до 219 рублей

Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину установить минимальную цену на 0,5 литра водки в размере 219 рублей. Об этом «Интерфаксу» рассказала его пресс-секретарь Наталья Платонова.

По ее словам, такая цена была согласована с федеральными органами исполнительной власти и участниками рынка. Минфин должен подготовить соответствующий приказ до 1 апреля, добавила Платонова.

Сейчас стоимость бутылки водки в 0,5 литра составляет 190 рублей.

В феврале Минфин предлагал повысить минимальную стоимость водки до 205 рублей. Также в ведомстве предложили повысить розничную цену на коньяк. Необходимость повышения цен на алкоголь объяснялась ростом тарифов на электроэнергию и увеличением акциза с начала года.

Ранее в январе Минфин выступил с предложением повысить минимальную цену бутылки водки до 219 рублей. Через несколько дней в ведомстве заявили, что окончательное решение пока не принято.