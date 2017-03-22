Экс-соучредитель компании, повинной в аресте полковника ГУСБ в Петербурге, объявлен в розыск

Следственный комитет решил привлечь к ответственности за неуплату налогов крупной транспортной компанией «Деловые линии» одного из ее бывших соучредителей. В декабре 2016 года полковник ГУСБ МВД Тимченко обещал бизнесменам за 100 миллионов прикрыть дело, но был задержан при передаче половины этой суммы.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, в отношении 38-летнего Александра Богатикова, который ранее являлся соучредителем компании, 17 марта вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, грузоперевозчик не выплатил НДС и налог на прибыль в размере 1 миллиарда 89 миллионов 551 тысячи рублей. Сумма была арестована на счетах компании.

В результате расследования в ведомстве пришли к выводу, что Богатиков причастен к налоговому преступлению, и вызвали его для производства следственных действий. Но экс-соучредитель в назначенное время не явился и уважительных причин не назвал. Следственный комитет РФ объявил его в розыск.

В конце 2016 года компания обратилась в следственный комитет с заявлением о том, что у них вымогают взятку за закрытие дела. 8 декабря при передаче 50 миллионов УФСБ задержала полковника ГУСБ МВД Юрия Тимченко и двух его подельников. А «Деловые линии» уверяли «Фонтанку», что внесли в бюджет недостающую по налогам сумму.

В «Деловых линиях» «Фонтанке» пояснили, что Александр Богатиков действительно был приглашен в СК, но в назначенный день его не мог сопровождать адвокат. «Было направлено ходатайство о переносе», – заявили в ООО. Кроме того, в компании добавили, что все долги перед Федеральной налоговой службой закрыты в 2016 году.

ООО «Деловые линии» – петербургская транспортная компания, которая занимается грузоперевозками по России.