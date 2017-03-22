Водитель легковушки, замеченной на месте ДТП со школьным автобусом, пришел в полицию

Уточненную информацию об аварии со школьным автобусом, произошедшей утром 22 марта на 7-м километре автодороги Лодейное Поле – Вытегра (Лодейнопольский район Ленинградской области), сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

Напомним, автобус с детьми опрокинулся в результате столкновения с лесовозом.

Сведения о третьей машине на месте ДТП подтвердились. Водитель легкового автомобиля сам пришел в отдел ГИБДД.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».