Верховный суд оставил в силе приговор Варваре Карауловой

Верховный суд, рассматривавший апелляцию защиты Карауловой (Ивановой) на решение военного суда, 22 марта оставил в силе прежний приговор — 4,5 года в колонии за попытку примкнуть к террористам.

Адвокат Карауловой (Ивановой) Каринна Москаленко заявила, что жалоба от имени бывшей студентки уже подана в Европейский суд. В свою очередь другой представитель защиты, Сергей Бадамшин, заявил, что будет обжаловать решение Верховного суда после появления готового апелляционного определения. Жалоба в Европейский суд, как он отметил, будет подана на действия следствия.

Адвокат Илья Новиков отметил, что одной из главных тем обвинения стало заявление о том, что Караулова (Иванова) должна была взорваться как смертница. «Это ложно, это просто отработка ФСБ», — сказал юрист.

Отец обвиняемой Павел Караулов после оглашения решения суда заявил, что «иллюзии на предмет объективности были растоптаны».

Параллельно с обсуждением дела Карауловой (Ивановой) рядом со зданием Верховного суда проходил одиночный пикет с призывом освободить бывшую студентку, сообщил корреспондент РБК. Позже пикетчик с плакатом продолжил свою акцию в зале суда.