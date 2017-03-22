Число малых предприятий в Петербурге сократилось на четверть

14,8 тыс. малых предприятий работало в Петербурге в 2016 году. Это на 25% меньше, чем годом ранее, следует из данных Петростата.

Сильнее всего сократилось число компаний в сфере оптовой и розничной торговли — на 30%, до 5,1 тысячи; обрабатывающих производств — на 23%, до 1,9 тысячи; фирм, занимающихся операциями с недвижимостью (в том числе сдачей в аренду) – на 21%, до 3,4 тысячи.

Однако организации, которые остались на рынке, стали больше зарабатывать. Как говорится в отчете Петростата от 21 марта, совокупный оборот малых предприятий в 2016 году составил 1,4 трлн рублей, что на 16% больше, чем годом ранее. При этом владельцам пришлось вложить больше денег в развитие своего бизнеса — инвестиции в основной капитал выросли на 25%, до 3,8 млрд рублей.

Доля налоговых поступлений в бюджет от малого бизнеса тоже выросла — с 4,9% в 2015 году до 5,2% в 2016-м, сообщил на заседании городского правительства председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев. Всего малые предприятия заплатили в минувшем году 21,7 млрд рублей налогов.