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22.03.2017 12:45

«Зенит» и «Уфа» проведут товарищескую встречу 26 марта

Товарищеский матч между футбольными клубами «Зенит» и «Уфа» состоится  26 марта в Петербурге. Как подчеркнули «Фонтанке» в пресс-службе «Зенита», игра пройдет в закрытом режиме.

Встреча состоится во время паузы в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги, связанной с играми сборных. В частности, «Зенит» отправил в разные национальные команды семерых: Артема Дзюбу, Юрия Жиркова (Россия), Бранислава Ивановича (Сербия), Жулиано (Бразилия), Роберта Мака (Словакия), Луиша Нету (Португалия), Луку Джорджевича (Черногория).

Напомним, футбольный клуб «Уфа» возглавляет бывший тренер и капитан «Зенита» Сергей Семак.

 


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