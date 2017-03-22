Макаров не будет комментировать уход Кичеджи, "пока не стихнут эмоции"

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отказался комментировать уход с поста ректора петербургской Академии имени Штиглица Василия Кичеджи. Об этом он заявил на брифинге в ЗакСе 22 марта.

Напомним, что глава сторонников "Единой России" ушёл с поста ректора бывшего Мухинского училища на прошлой неделе. Он заявил, что его попросили написать заявление по собственному желанию в Минобрнауки – якобы по просьбе губернатора Георгия Полтавченко. Кичеджи раскритиковал политику последнего и заявил, что будет добиваться его отставки.

"Я отказался от комментариев, пока не улягутся эмоции. Глубоко убеждён, что в 2019 году мы переизберем Полтавченко", – сообщил Макаров. Тем не менее он отметил, что Кичеджи остаётся его другом.