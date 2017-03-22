Назвавших Макарова демоном отпустили из полиции

Из полиции отпустили двух петербургских активистов, пикетировавших ЗакС 22 марта. Об этом "Фонтанке" сообщил депутат Борис Вишневский.

По его словам, в отношении них не было составлено протоколов, давать показания они отказались, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Напомним, в полицию ранее пожаловался бухгалтер ЗакСа Кирилл Саулькин. Ему показалось, что плакат с надписью "демон ЗакСа" оскорбляет спикера парламента. На брифинге Макаров это опроверг, заявив, что ему, в общем, безразлична такая характеристика. "Я занимаюсь политической деятельностью, а для политика все хорошо, что не некролог", – заявил он.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, пикетчики действительно были доставлены после заявления от граждан о том, что надписи на плакатах носят оскорбительный характер. После того, как с участников акции возьмут объяснения, материал будет направлен по подследственности в прокуратуру для принятия решения.