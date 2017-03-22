Андрей Кикоть стал заместителем генпрокурора РФ

На должность заместителя генпрокурора Российской Федерации сенаторы на заседании 22 марта утвердили кандидатуру Андрея Кикотя. Его карьера в силовых структурах начиналась в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», в Совете Федерации поддержали назначение на вакантный пост с 1 марта после ухода Сергея Воробьева на пенсию Андрея Кикотя. По данным СМИ, занимавший до этого должность прокурора Новгородской области, теперь он будет курировать Южный федеральный округ.

Андрей Кикоть родился в Ленинграде в 1976 году. Работу в правоохранительных органах начал в 1998-м с должности следователя прокуратуры в Кировском районе Петербурга. Затем он дослужился до прокурора Красногвардейского района. Потом перешел на аналогичную должность в Выборгский. В 2007 году назначен заместителем прокурора Санкт-Петербурга.

26 декабря 2011 года Кикоть получил назначение на должность прокурора Новгородской области, став самым молодым региональным руководителем в прокуратуре.