Активисты насчитали 25-кратное превышение нормы пыли на улицах Петербурга

Активисты общественного движения «Красивый Петербург» провели замеры грязи на улицах Северной столицы и выяснили, что уровень запыленности зашкаливает.

Как сообщили на странице движения в «ВКонтакте», 21 марта на углу Сенной площади и Спасского переулка участники «Красивого Петербурга» вместе с проектом «Делай правильно!» собрали 757 граммов смёта на квадратный метр. По нормативным показателям пыли и песка на улицах должно быть в 25 раз меньше.

По мнению чиновников комитета по благоустройству, на улицах города на Неве не грязь, а «грунтовые наносы», на которые регламент не распространяется. Активисты настаивают, что уборка должна включать в себя удаление как загрязнений, так и грунтово-песчаных наносов. Также они ссылаются на постановление правительства «О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга», согласно которому засоренность должна быть не выше 30 граммов на квадратный метр.



Напомним, пыльные бури начались в Северной столице с наступлением весеннего периода. Чтобы решить проблему, надо вымести весь песок, которым посыпали улицы из-за гололедицы. Ранее вице-губернатора Петербурга Николай Бондаренко посоветовал прессе не искать проблему там, где её нет: по его мнению, город справляется с проблемой пыли с учетом доступного финансирования и погодных условий.