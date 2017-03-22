Активисты насчитали 25-кратное превышение нормы пыли на улицах Петербурга

Еще
15:03 22.03.2017
Пришлите свою новость!
15:03
Москва - всем пример: Нужна ли Петербургу программа по сносу хрущевок?
14:53
В Кремле назвали "фейковой новостью" заработок Фийона на встрече с Путиным
14:40
Госдума планирует 14 апреля рассмотреть проект о переносе выборов президента
14:33
"ДП": Из-за Uber и "Яндекс.Такси" в Петербурге образовался рынок подключашек из более 100 фирм
14:25
Преподавателя Сибирского университета уволили после показа фильма "Он вам не Димон"
14:19
ЗакС отказался отменять депутатскую бюджетную поправку
14:11
Финнов будут кормить сверчками
14:08
Макаров не смог объяснить, кто виноват в том, что на Петроградке образовались "сельпо"
14:08
Петербург вошел в топ-25 лучших направлений мира
14:01
В ЗакСе ЛО потребовали отставки вице-губернатора
13:51
29 домов на Есенина остались без полноценного отопления
13:44
СБУ может запретить Юлии Самойловой въезд на Украину на три года
13:37
Песков: Путин проведет встречу с главой ЦБ
13:27
"ДП": За долги автохолдинга отдали здание "Гигант–холла"
13:21
Госдума одобрила запрет денежных переводов на Украину через иностранные системы
13:19
Госдума окончательно освободила от уплаты налогов всех попавших под санкции
13:17
Навальный отказался проводить митинг «Он нам не Димон» в Люблино
13:16
Минимальную цену на водку повысят до 219 рублей
13:08
Экс-соучредитель компании, повинной в аресте полковника ГУСБ в Петербурге, объявлен в розыск
13:01
Водитель легковушки, замеченной на месте ДТП со школьным автобусом, пришел в полицию
12:56
Верховный суд оставил в силе приговор Варваре Карауловой
12:54
Число малых предприятий в Петербурге сократилось на четверть
12:50
На севере КАД опрокинулся мусоровоз
12:45
«Зенит» и «Уфа» проведут товарищескую встречу 26 марта
12:41
Макаров не будет комментировать уход Кичеджи, "пока не стихнут эмоции"
12:39
СМИ сообщили о гибели 18 россиян в Сирии за два месяца
12:37
При строительстве крымского моста нашли голову древней скульптуры
12:34
Назвавших Макарова демоном отпустили из полиции
12:33
Активисты насчитали 25-кратное превышение нормы пыли на улицах Петербурга
12:32
Андрей Кикоть стал заместителем генпрокурора РФ
12:29
"ДП": Сеть интим-магазинов дополнила ассортимент товарами для детей и спортсменов
12:28
От пробудившихся клещей пострадали уже более сотни россиян
12:25
Прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО выросла на 18,2%
12:24
Помощник машиниста из депо Волховстрой погиб, спасая пассажира
12:23
Министр обороны Финляндии одобряет расширение НАТО на Балтике
12:21
Заксобрание поддержало поправки в федеральный законопроект о чипировании собак
12:20
Автор «Людей в голом» расскажет читателям «Фонтанки» о сексе в большой литературе
12:02
В Испании найдена стоянка древних каннибалов
11:55
ФСБ провела обыски в минобразования Саратовской области
11:48
В Санкт-Петербурге официально заработает единая служба спасения
11:40
США не дали визу китайскому ученому, ехавшему с лекцией о лунной программе
11:33
СМИ: Академик Фортов госпитализирован, вместо него назначен и.о. главы РАН
11:16
Петербуржец задержан за любовь с восьмиклассницей
11:08
Первый энергоблок ЛАЭС останавливают для ремонта
11:05
Макаров поручил изменить регламент ЗакСа, чтобы оппозиция не смогла сорвать заседание
10:59
Петербурженка заявила об изнасиловании 16-летней дочери
10:54
Финский фотограф сделал видео полёта над Марсом из 50 тысяч снимков
10:53
47news подвергся DDoS-атаке
10:50
Группа задержанных в Петербурге обнальщиков «отмыла» около 44 миллионов
10:49
Жертвой угонщиков в Петербурге стал сотрудник ФСБ
10:46
"Квадрат": Рынок апартаментов Петербурга пошел догонять Москву
10:46
Двух активистов доставили в полицию из-за "оскорбления Макарова" во время пикета у ЗакСа
10:40
В Красносельском районе нашли мертвого без брюк
10:38
В отеле Crowne Plaza в Петербурге постояльца нашли мертвым
10:28
Помощница Дмитриевой смогла попасть в ЗакС со скандалом
10:18
Власти Британии намерены разобраться со схемой отмывания денег из России
10:09
В ДТП под Ломоносовом пострадали люди
10:03
В аварии со школьным автобусом пострадала сопровождающая
09:57
Twitter заблокировал почти 380 тысяч аккаунтов из-за пропаганды терроризма
09:49
В Кувейте запретили показ «Красавицы и Чудовища»
09:41
Финны боятся открыто высказывать своё мнение о беженцах
09:33
Россия заключит контракты с Индией на поставку вертолетов и фрегатов
09:25
В Греции открылось представительство ДНР
09:17
В Приморском районе ночью массово срывали номера с машин
09:09
В МИД Украины назвали провокацией задержание журналиста УНИАН в Москве
09:01
В Ленобласти школьный автобус столкнулся с лесовозом
08:53
Трамп примет участие в саммите НАТО в мае
08:45
В США глава МИД Турции заявил о нормализации отношений с Россией
08:37
С ладожской льдины сняли 22 рыбаков
08:29
Министры обороны США и Финляндии обсудили «российскую агрессию»
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
22.03.2017 12:33

Активисты насчитали 25-кратное превышение нормы пыли на улицах Петербурга

Активисты общественного движения «Красивый Петербург» провели замеры грязи на улицах Северной столицы и выяснили, что уровень запыленности зашкаливает.

Как сообщили на странице движения в «ВКонтакте», 21 марта на углу Сенной площади и Спасского переулка участники «Красивого Петербурга» вместе с проектом «Делай правильно!» собрали 757 граммов смёта на квадратный метр. По нормативным показателям пыли и песка на улицах должно быть в 25 раз меньше.

По мнению чиновников комитета по благоустройству, на улицах города на Неве не грязь, а «грунтовые наносы», на которые регламент не распространяется. Активисты настаивают, что уборка должна включать в себя удаление как загрязнений, так и грунтово-песчаных наносов. Также они ссылаются на постановление правительства «О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга», согласно которому засоренность должна быть не выше 30 граммов на квадратный метр.
 
Напомним, пыльные бури начались в Северной столице с наступлением весеннего периода. Чтобы решить проблему, надо вымести весь песок, которым посыпали улицы из-за  гололедицы. Ранее вице-губернатора Петербурга Николай Бондаренко посоветовал прессе не искать проблему там, где её нет: по его мнению, город справляется с проблемой пыли с учетом доступного финансирования и погодных условий.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Yolkki Village
20.03.2017 10:24

Первая очередь Yolkki Village готова почти на 100%

Работы по строительству первой очереди Yolkki Village во Всеволожском районе Ленинградской области практически завершены. Ведется благоустройство территории комплекса.
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20

​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика

Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
«РЖД Тур»
16.03.2017 18:00

«РЖД Тур» приглашает на паровозную прогулку

Экскурсия на поезде с настоящим паровозом – отличный способ провести выходные всей семьей
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Активисты насчитали 25-кратное превышение нормы пыли на улицах Петербурга
Первый энергоблок ЛАЭС останавливают для ремонта
На просьбы горожан не передавать Исаакий в Смольном ответили одинаковыми отписками
Мучной мост отремонтируют за 19 млн
«Фонтанка» за 60 секунд — 21 марта
До конца года в Петербурге будут ремонтировать тоннель на площади Победы
Смольный согласился удвоить смету на ремонт дорог
Смольный объявил конкурс на проектирование велодорожки на набережной Фонтанки
В Смольном все же решили реконструировать двор Михайловского дворца
«Фонтанка» за 60 секунд – 20 марта
«Мы будем подавать на новую лицензию»
Как Петербург подключили к траншеям
Как узаконить храм-самострой
От камер Крестов-2 пропали ключи
Электромобили оставили без подзарядки
Участники митинга на Марсовом поле: Мы вам не деревня
Кресты-2 рождены, чтоб воровскую сказку сделать былью
«Муха» протеста
Частный трамвай может прихлопнуть «Блоху»
Госзаказ перегрелся
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Финский фотограф сделал видео полёта над Марсом из 50 тысяч снимков

"ДТП и ЧП | Ленинградская область"

В ДТП под Ломоносовом пострадали люди

Экономисты подсчитали, сколько россияне платят за эмбарго

Шопинг в Финляндии: меньше "Фейри", больше ресторанов

Алексей Кортнев: Самойлова на Евровидении - это правильно

"ДТП и ЧП"

На Турку прорвало теплосеть - в разлив попали машины

Новости компаний
Yolkki Village
20.03.2017 10:24
Первая очередь Yolkki Village готова почти на 100%
Работы по строительству первой очереди Yolkki Village во Всеволожском районе Ленинградской области практически завершены. Ведется благоустройство территории комплекса.
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
«РЖД Тур»
16.03.2017 18:00
«РЖД Тур» приглашает на паровозную прогулку
Экскурсия на поезде с настоящим паровозом – отличный способ провести выходные всей семьей
КЕЙ
14.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили зачем нужен новый стандарт HDMI
Эксперты цифрового ретейлера КЕЙ объяснили, как работают телевизоры с новым стандартом передачи данных HDMI 2.0 и почему нужно обновить старый HDMI-кабель.
10.03.2017 18:20
В Петербурге отметили 25-летие частной охранной деятельности
10 марта в Санкт-Петербурге состоялся автопробег, приуроченный к 25-летию частной охранной деятельности в России
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Tele2
07.03.2017 11:20
Tele2 ломает систему и переносит «пакеты»
Tele2 запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила»
«Главстрой-СПб»
06.03.2017 13:38
Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»
Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги детского вокального конкурса «Парад звезд»
www.m21vek.ru
28.02.2017 10:00
В 21 веке решат проблему парковок
18 февраля 2017 года в рамках работы выставки «Жилищный проект» состоялась презентация нового российского парковочного оборудования, представленного компанией «Мегаполис 21 век»
УБРиР
28.02.2017 08:00
УБРиР открыл еще один офис в Санкт-Петербурге
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать офисную сеть в Санкт-Петербурге. Теперь в городе начала работу третья по счету точка продаж - дополнительный офис «Озерки» формата «стрит-ритейл»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.