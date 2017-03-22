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22.03.2017 12:25

Прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО выросла на 18,2%

Банк «Санкт-Петербург» раскрыл итоги работы за 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Выручка кредитной организации за этот период составила 31,1 млрд рублей, что выше результата 2015 года на 11%.

Почти две трети этого показателя компания заработала на выдаче займов – чистый процентный доход за 2016 год составил 22,1 млрд рублей, что выше результата 2015 года на 26,7%. Вырос и доход с комиссий — на 16,3%, до 4,7 млрд рублей. А вот операции на финансовых рынках (в том числе с иностранным валютами) принесли банку лишь 4,2 млрд рублей, что на 32,5% меньше, чем в 2015-м.

При этом увеличились и операционные расходы — они составили 12,7 млрд рублей, что на 17,5% больше, чем за 2015 год.

В итоге чистая прибыль кредитного учреждения за 2016 год выросла на 18,2% и составила 4,3 млрд рублей. Для сравнения: по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) банк ранее показал прибыль в 2,3 млрд рублей, что соответствует результатам 2015 года.

На 1 января 2017 года активы банка «Санкт-Петербург» составили 580,3 млрд рублей (+3,2% по сравнению с 1 января 2016 года). Объем средств клиентов составил 357,8 млрд рублей (+4,3% по сравнению с 1 января 2016 года). Из них 52,4% – средства физических лиц, 47,6% – финансы корпоративных клиентов.

Собственные средства банка на начало года составили 60,9 млрд рублей (+7,2% по сравнению с 1 января 2016 года).


© Фонтанка.Ру

Справка:

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», на 1 января 2017 года банк «Санкт-Петербург» занимает 16 место по объему активов и 14 место по объему депозитов населения среди российских банков. В нем обслуживается 1 770 000 физических лиц и 52 000 компаний. По состоянию на 1 января 2017 года количество банковских карт, эмитированных банком, превысило 1 млн, количество банкоматов - 781 единица.


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