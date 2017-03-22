Автор «Людей в голом» расскажет читателям «Фонтанки» о сексе в большой литературе

Еще
15:02 22.03.2017
Пришлите свою новость!
14:53
В Кремле назвали "фейковой новостью" заработок Фийона на встрече с Путиным
14:40
Госдума планирует 14 апреля рассмотреть проект о переносе выборов президента
14:33
"ДП": Из-за Uber и "Яндекс.Такси" в Петербурге образовался рынок подключашек из более 100 фирм
14:25
Преподавателя Сибирского университета уволили после показа фильма "Он вам не Димон"
14:19
ЗакС отказался отменять депутатскую бюджетную поправку
14:11
Финнов будут кормить сверчками
14:08
Макаров не смог объяснить, кто виноват в том, что на Петроградке образовались "сельпо"
14:08
Петербург вошел в топ-25 лучших направлений мира
14:01
В ЗакСе ЛО потребовали отставки вице-губернатора
13:51
29 домов на Есенина остались без полноценного отопления
13:44
СБУ может запретить Юлии Самойловой въезд на Украину на три года
13:37
Песков: Путин проведет встречу с главой ЦБ
13:27
"ДП": За долги автохолдинга отдали здание "Гигант–холла"
13:21
Госдума одобрила запрет денежных переводов на Украину через иностранные системы
13:19
Госдума окончательно освободила от уплаты налогов всех попавших под санкции
13:17
Навальный отказался проводить митинг «Он нам не Димон» в Люблино
13:16
Минимальную цену на водку повысят до 219 рублей
13:08
Экс-соучредитель компании, повинной в аресте полковника ГУСБ в Петербурге, объявлен в розыск
13:01
Водитель легковушки, замеченной на месте ДТП со школьным автобусом, пришел в полицию
12:56
Верховный суд оставил в силе приговор Варваре Карауловой
12:54
Число малых предприятий в Петербурге сократилось на четверть
12:50
На севере КАД опрокинулся мусоровоз
12:45
«Зенит» и «Уфа» проведут товарищескую встречу 26 марта
12:41
Макаров не будет комментировать уход Кичеджи, "пока не стихнут эмоции"
12:39
СМИ сообщили о гибели 18 россиян в Сирии за два месяца
12:37
При строительстве крымского моста нашли голову древней скульптуры
12:34
Назвавших Макарова демоном отпустили из полиции
12:33
Активисты насчитали 25-кратное превышение нормы пыли на улицах Петербурга
12:32
Андрей Кикоть стал заместителем генпрокурора РФ
12:29
"ДП": Сеть интим-магазинов дополнила ассортимент товарами для детей и спортсменов
12:28
От пробудившихся клещей пострадали уже более сотни россиян
12:25
Прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО выросла на 18,2%
12:24
Помощник машиниста из депо Волховстрой погиб, спасая пассажира
12:23
Министр обороны Финляндии одобряет расширение НАТО на Балтике
12:21
Заксобрание поддержало поправки в федеральный законопроект о чипировании собак
12:20
Автор «Людей в голом» расскажет читателям «Фонтанки» о сексе в большой литературе
12:02
В Испании найдена стоянка древних каннибалов
11:55
ФСБ провела обыски в минобразования Саратовской области
11:48
В Санкт-Петербурге официально заработает единая служба спасения
11:40
США не дали визу китайскому ученому, ехавшему с лекцией о лунной программе
11:33
СМИ: Академик Фортов госпитализирован, вместо него назначен и.о. главы РАН
11:16
Петербуржец задержан за любовь с восьмиклассницей
11:08
Первый энергоблок ЛАЭС останавливают для ремонта
11:05
Макаров поручил изменить регламент ЗакСа, чтобы оппозиция не смогла сорвать заседание
10:59
Петербурженка заявила об изнасиловании 16-летней дочери
10:54
Финский фотограф сделал видео полёта над Марсом из 50 тысяч снимков
10:53
47news подвергся DDoS-атаке
10:50
Группа задержанных в Петербурге обнальщиков «отмыла» около 44 миллионов
10:49
Жертвой угонщиков в Петербурге стал сотрудник ФСБ
10:46
"Квадрат": Рынок апартаментов Петербурга пошел догонять Москву
10:46
Двух активистов доставили в полицию из-за "оскорбления Макарова" во время пикета у ЗакСа
10:40
В Красносельском районе нашли мертвого без брюк
10:38
В отеле Crowne Plaza в Петербурге постояльца нашли мертвым
10:28
Помощница Дмитриевой смогла попасть в ЗакС со скандалом
10:18
Власти Британии намерены разобраться со схемой отмывания денег из России
10:09
В ДТП под Ломоносовом пострадали люди
10:03
В аварии со школьным автобусом пострадала сопровождающая
09:57
Twitter заблокировал почти 380 тысяч аккаунтов из-за пропаганды терроризма
09:49
В Кувейте запретили показ «Красавицы и Чудовища»
09:41
Финны боятся открыто высказывать своё мнение о беженцах
09:33
Россия заключит контракты с Индией на поставку вертолетов и фрегатов
09:25
В Греции открылось представительство ДНР
09:17
В Приморском районе ночью массово срывали номера с машин
09:09
В МИД Украины назвали провокацией задержание журналиста УНИАН в Москве
09:01
В Ленобласти школьный автобус столкнулся с лесовозом
08:53
Трамп примет участие в саммите НАТО в мае
08:45
В США глава МИД Турции заявил о нормализации отношений с Россией
08:37
С ладожской льдины сняли 22 рыбаков
08:29
Министры обороны США и Финляндии обсудили «российскую агрессию»
08:21
Северная Корея неудачно запустила ракету
Предыдущие новости
Архив материалов
Встречи на Фонтанке
Версия для печати
22.03.2017 12:20

Автор «Людей в голом» расскажет читателям «Фонтанки» о сексе в большой литературе

Порнография и цензурные запреты в творчестве Генри Миллера, эротика у Джеймса Джойса, фрейдистские комплексы у Джека Керуака. Об этом 5 апреля речь пойдёт в лектории «Дни «Фонтанки» в «Бенуа 1890». Здесь лекцию «Секс в большой литературе» прочитает доцент СПбГУ и писатель, листёр премий «Большая книга» и «Нацбест» Андрей Аствацатуров.

Из личного архива писателя
Из личного архива писателя

Филолог, доцент СПбГУ Андрей Аствацатуров стал известен в 2009-м, когда опубликовал дебютный роман «Люди в голом». Автобиографическая проза о петербургском интеллигенте в очках возглавила рейтинги продаж, вошла в листы премии «Национальный бестселлер» и «Русский Букер». Одни сравнивали автора с Довлатовым и Вуди Алленом, другие кляли за очернение петербургской культуры – в тексте нашли воплощение самые щекотливые темы: панк-музыка и филфак СПбГУ, академик Юрий Лотман и кожно-венерологический диспансер, роль анализа мочи в карьере петербургского филолога.

После «Людей в голом» были роман «Скунскамера», сборники «Осень в карманах», «И не только Сэлинджер», номинации на премии «Большая книга» и «Новая словесность». Но Андрей Аствацатуров до сих пор остаётся тем, кем являлся до старта писательской карьеры, – увлечённым исследователем западной литературы.

Именно в этом статусе Аствацатуров предстанет в среду, 5 апреля, в лектории «Дни «Фонтанки» в «Бенуа». Филолог прочитает лекцию «Секс в большой литературе». Как изображали откровенные сцены классики XX века – Генри Миллер, Джеймс Джойс, Джек Керуак, Уильям Берроуз и Филипп Рот? Каким цензурным гонениям они за это подвергались? Где грань между порнографией и эротикой в художественном тексте, и как книги раскрывают фрейдистские комплексы авторов? Об этом расскажет наш гость.

Начало лекции – в 20.00, на втором этаже ресторана «Ферма Бенуа» по адресу: Тихорецкий проспект, 17. Билеты можно приобрести по ссылке, причём делать это лучше заранее, потому что цена будет расти: при покупке с 22 по 26 марта она составит 300 рублей; с 27 марта по 2 апреля – 400 рублей; с 3 марта по 5 апреля – 500 рублей; в день события – 750 рублей.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «ЦДС»
22.03.2017 14:45

ЦДС расширяет сеть партнеров в регионах

Строительная компания ЦДС расширяет свое присутствие в регионах России. В марте компания вышла на рынок Белгорода и Белгородской области.
Navis Development Group
22.03.2017 14:35

Navis Development Group заключила первый договор электронной регистрации

Navis Development Group и ее стратегический партнер ПАО Сбербанк заключили первую сделку электронной регистрации договора долевого участия при оформлении ипотеки на первичном рынке на квартиру в жилом районе «Итальянский квартал»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
21.03.2017 15:36

Банк «Санкт-Петербург» стал использовать для срочных переводов новую систему

Системе банковских электронных срочных платежей (БЭСП) стала доступна корпоративным клиентам Банка «Санкт-Петербург».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Автор «Людей в голом» расскажет читателям «Фонтанки» о сексе в большой литературе
Андрей Константинов: Наша элита сознаёт себя элитой только в плане засовывания себя в дорогие иномарки
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Финский фотограф сделал видео полёта над Марсом из 50 тысяч снимков

"ДТП и ЧП | Ленинградская область"

В ДТП под Ломоносовом пострадали люди

Экономисты подсчитали, сколько россияне платят за эмбарго

Шопинг в Финляндии: меньше "Фейри", больше ресторанов

Алексей Кортнев: Самойлова на Евровидении - это правильно

"ДТП и ЧП"

На Турку прорвало теплосеть - в разлив попали машины

Новости компаний
ГК «ЦДС»
22.03.2017 14:45
ЦДС расширяет сеть партнеров в регионах
Строительная компания ЦДС расширяет свое присутствие в регионах России. В марте компания вышла на рынок Белгорода и Белгородской области.
Navis Development Group
22.03.2017 14:35
Navis Development Group заключила первый договор электронной регистрации
Navis Development Group и ее стратегический партнер ПАО Сбербанк заключили первую сделку электронной регистрации договора долевого участия при оформлении ипотеки на первичном рынке на квартиру в жилом районе «Итальянский квартал»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
21.03.2017 15:36
Банк «Санкт-Петербург» стал использовать для срочных переводов новую систему
Системе банковских электронных срочных платежей (БЭСП) стала доступна корпоративным клиентам Банка «Санкт-Петербург».
КЕЙ
21.03.2017 08:00
КЕЙ рассказал об особенностях панели Touch Bar в новых MacBook Pro
Ноутбуки обновленной линейки Apple MacBook Pro выпускаются с уникальным интерфейсом — интерактивной панелью Touch Bar. О том, что это такое и чем интересно нововведение для пользователя, рассказывают эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
«Чистое небо»
20.03.2017 20:00
В микрорайоне «Чистое небо» сдан первый дом
Setl City ввела в эксплуатацию первую очередь масштабного проекта «Чистое небо», расположенного в Приморском районе Петербурга.
Комплекс AVATAR
20.03.2017 10:57
«Строительный трест» выводит на рынок многофункциональный комплекс AVATAR
Объединение «Строительный трест» объявляет о начале бронирования апартаментов в многофункциональном комплексе AVATAR по адресу: Петроградский район, Ремесленная ул., д. 21, лит. А.
Yolkki Village
20.03.2017 10:24
Первая очередь Yolkki Village готова почти на 100%
Работы по строительству первой очереди Yolkki Village во Всеволожском районе Ленинградской области практически завершены. Ведется благоустройство территории комплекса.
Tele2
17.03.2017 17:00
Tele2 совершенствует сети с SON
Мобильный оператор Tele2 внедрил во всех регионах присутствия решение SON (Self-Organizing Network), позволяющее автоматически настраивать работу сети.
Navis Development Group
17.03.2017 15:59
В продажу вышли квартиры во 2й очереди жилого района «Шотландия»
16 марта в продажу вышли квартиры в доме 6 второй очереди жилого района «Шотландия». В шестом корпусе представлены квартиры с террасой и садом.
«Энфилд»
17.03.2017 13:06
«Арсенал-Недвижимость» предлагает ипотеку со ставкой 10,4%
При подаче заявки через ипотечный отдел ГК «Арсенал-Недвижимость» у покупателей есть уникальная возможность оформить ипотеку от «Сбербанка» со ставкой от 10,4% годовых.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.