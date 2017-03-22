Автор «Людей в голом» расскажет читателям «Фонтанки» о сексе в большой литературе

Порнография и цензурные запреты в творчестве Генри Миллера, эротика у Джеймса Джойса, фрейдистские комплексы у Джека Керуака. Об этом 5 апреля речь пойдёт в лектории «Дни «Фонтанки» в «Бенуа 1890». Здесь лекцию «Секс в большой литературе» прочитает доцент СПбГУ и писатель, листёр премий «Большая книга» и «Нацбест» Андрей Аствацатуров.

Из личного архива писателя

Филолог, доцент СПбГУ Андрей Аствацатуров стал известен в 2009-м, когда опубликовал дебютный роман «Люди в голом». Автобиографическая проза о петербургском интеллигенте в очках возглавила рейтинги продаж, вошла в листы премии «Национальный бестселлер» и «Русский Букер». Одни сравнивали автора с Довлатовым и Вуди Алленом, другие кляли за очернение петербургской культуры – в тексте нашли воплощение самые щекотливые темы: панк-музыка и филфак СПбГУ, академик Юрий Лотман и кожно-венерологический диспансер, роль анализа мочи в карьере петербургского филолога.

После «Людей в голом» были роман «Скунскамера», сборники «Осень в карманах», «И не только Сэлинджер», номинации на премии «Большая книга» и «Новая словесность». Но Андрей Аствацатуров до сих пор остаётся тем, кем являлся до старта писательской карьеры, – увлечённым исследователем западной литературы.

Именно в этом статусе Аствацатуров предстанет в среду, 5 апреля, в лектории «Дни «Фонтанки» в «Бенуа». Филолог прочитает лекцию «Секс в большой литературе». Как изображали откровенные сцены классики XX века – Генри Миллер, Джеймс Джойс, Джек Керуак, Уильям Берроуз и Филипп Рот? Каким цензурным гонениям они за это подвергались? Где грань между порнографией и эротикой в художественном тексте, и как книги раскрывают фрейдистские комплексы авторов? Об этом расскажет наш гость.

Начало лекции – в 20.00, на втором этаже ресторана «Ферма Бенуа» по адресу: Тихорецкий проспект, 17. Билеты можно приобрести по ссылке, причём делать это лучше заранее, потому что цена будет расти: при покупке с 22 по 26 марта она составит 300 рублей; с 27 марта по 2 апреля – 400 рублей; с 3 марта по 5 апреля – 500 рублей; в день события – 750 рублей.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»