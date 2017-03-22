Заксобрание поддержало поправки в федеральный законопроект о чипировании собак

ЗакС Петербурга 22 марта проголосовал за поправки в федеральный законопроект, в рамках которых предлагается ввести чипирование собак и ведение единого реестра домашних животных.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки" из Мариинского дворца, авторы поправок из комитета по законодательству предполагают, что владельцы собак смогут по желанию чипировать своего питомца. В чипе будут указаны персональные данные владельца, контакты, характеристики животного. "Процедура чипирования бесплатна для владельцев собак, городу она обходится примерно в 800 рублей за каждое животное", – утверждают в комитете по законодательству.

Поправками предлагается разрешить проживание животных-компаньонов только с согласия всех собственников жилья, за исключением несовершеннолетних. Кроме того, владельцы животных будут обязаны следить за соблюдением чистоты общедомовой территории, тротуаров и пешеходных дорожек.

Поправками также определяются полномочия региональных органов власти и муниципальных образований по регистрации животных, формированию базы данных о них, а также определению порядка отлова безнадзорных животных.

Яблочник Амосов заявил, что лучше выделить деньги на приюты, а чипировать только собак опасных пород.

По словам главы комитета по законодательству Дениса Четырбока, на данный момент важно утвердить федеральный закон, так как пока в стране нет регулирования процесса обращения с домашними животными.