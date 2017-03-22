В Испании найдена стоянка древних каннибалов

Археологи нашли свидетельства каннибализма на территории Испании 10 тыс. лет назад. Информация была опубликована в статье в журнале Journal of Anthropological Archaeology. Во время раскопок в пещере в часе езды к югу от Валенсии археологи обнаружили 30 человеческих костей.

Они принадлежат минимум двум взрослым и одному ребенку. На костях остались следы обработки каменными орудиями, воздействия огня и человеческих зубов. Радиоуглеродное датирование показало, что кости появились в пещере в разные периоды времени. Неизвестно, что могло стать причиной акта каннибализма.

Маловероятно, что жители столкнулись с голодом — многочисленные останки животных говорят о том, что недостатка в еде они не испытывали. Возможно, имел место конфликт между несколькими культурными группами.