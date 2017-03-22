ФСБ провела обыски в минобразования Саратовской области

Сотрудники управления ФСБ по Саратовской области провели обыск в здании регионального министерства образования. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона, передает РИА Новости.

«Да, обыск в министерстве образования был», — сказал источник, не уточнив подробности.

Сообщается, что обыски были проведены в среду, 23 марта.

В пресс-службе УФСБ не подтвердили и не опровергли информацию о проведении следственных действий, а в министерстве от комментариев по поводу обыска отказались.