США не дали визу китайскому ученому, ехавшему с лекцией о лунной программе

Видный китайский ученый Гобинь Юй, ведущий специалист национальной программы исследования Луны и Марса, не смог приехать в США на научную конференцию из-за отказа в визе. Об этом сообщает 22 марта Space News со ссылкой на Джима Хеда, организатора «Микросимпозиума-58» – конференции, на которой Юй должен был рассказать о планах Китая по исследованию Луны и Марса.

Буквально накануне конференции китайский ученый сообщил, что посольство США в Пекине отказало ему в визе без объяснения причин. Отказ был получен после того, как поездка ученого была согласована на самом высоком уровне в китайском правительстве. Запрет коснулся только одного ученого, более 20 китайских исследователей смогли приехать в США.