Снос хрущевок: Нужно ли Петербургу брать пример с Москвы?

22.03.2017 15:10

Инициативы власти по сносу хрущевок в Москве: Распространится ли этот столичный опыт на всю Россию? Изменение затрат на капремонт: Как определить границы эффективности? Сколько стоит оценка состояния жилого дома? На эти и другие вопросы в программе "Квадрат" ответит оценщик Андрей Бойко.