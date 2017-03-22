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22.03.2017 15:10
Снос хрущевок: Нужно ли Петербургу брать пример с Москвы?
Инициативы власти по сносу хрущевок в Москве: Распространится ли этот столичный опыт на всю Россию? Изменение затрат на капремонт: Как определить границы эффективности? Сколько стоит оценка состояния жилого дома? На эти и другие вопросы в программе "Квадрат" ответит оценщик Андрей Бойко.
Аудиоподкаст программы:
Все выпуски программы Дмитрия Синочкина "Квадрат" доступны в архиве интернет-канала [Фонтанка.Офис] и на официальном канале "Фонтанки" на YouTube здесь.
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