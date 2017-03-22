Почему российский биатлон, скорее, мертв

Завершившийся биатлонный сезон опять принес по большей степени одни разочарования. «Фонтанка» объясняет, почему российский биатлон, похоже, пробил очередное дно.

Второе место Антона Шипулина в общем зачете Кубка мира и победа в мужской эстафете на чемпионате мира способны ввести в заблуждение: мол, все не так плохо в российском биатлоне. Увы, это не так. Руководство сборной прикрывается этими успехами, но реальность такова: годы идут, а просвета в этом темном царстве под названием "российский биатлон" не видно.

Факт №1

Сборная России в этом сезоне была сборной только условно. По факту вся команда еще летом была разделена на пять групп: две – у женщин, три – у мужчин. В большей степени это деление было выражено у мужчин.

Каждая из групп представляла из себя практически независимую команду со своим полноправным руководителем и планом подготовки. Это группа Рикко Гросса (Евгений Гараничев, Александр Печёнкин, Дмитрий Малышко, Алексей Слепов, Сергей Корастылев, Петр Пащенко, Максим Цветков, Матвей Елисеев), Андрея Падина (Антон Бабиков, Александр Дедюхин, Юрий Шопин, Александр Поварницын, Вячеслав Акимов, Тимур Махамбетов, Семен Сучилов и Эдуард Латыпов) и мини-группа Андрея Крючкова и Андрея Гербулова (Антон Шипулин, Алексей Волков). Группа Гросса считалась основным составом, Падина — резервом, а Крючкова – Гербулова – группой индивидуальной подготовки. Однако итоговые результаты показали, что не все так очевидно.

У женщин деление было более условным, и обе группы подчинялись одному старшему тренеру – Валерию Медведцеву. Хотя тут тоже не обошлось без оговорок, но об этом дальше.

Факт №2

Скандалы и интриги (как внешние, так и внутренние) продолжают создавать соответствующую атмосферу в сборной уже не первый год. Полсезона выясняли, кто из национальной команды попал в список Макларена (всего в нем упоминалось 29 российских биатлонистов), а кто нет. Больше всех волновались за лидера — Антона Шипулина. Его там не оказалось, да и в целом россияне отделались в итоге легким испугом. Однако осадок в виде отнятого на фоне общей истерики чемпионата мира 2021 года в Тюмени остался.

Внутренних интриг тоже хватало. Ситуация с женской командой выглядит совсем аховой, и подковёрные игры позитива ей не добавляют. Напомним, женская команда была разделена на две группы, а старшим тренером над обеими изначально был Валерий Медведцев. Планы Медведцева, озвученные в прессе, были амбициозны и, что, может быть, даже важнее, вполне конкретны (например, сократить время отставания лыжным ходом в спринте от ведущих биатлонисток на 20 секунд), в отличие, например, от заявлений некоторых вышестоящих чинов. Но уже в начале сезона пошли какие-то странные, не поддающиеся логике кадровые передвижения. Главный тренер сборной России Александр Касперович заявил, что старший тренер сегодня у женской команды один – и это Виталий Норицын. Рассказывают, что Норицын, в отличие от более плавного подхода Медведцева, принялся форсировать подготовку, что в итоге сказалось на его подопечных, мягко говоря, не лучшим образом.

Факт №3

Женская сборная повторила худший результат в своей истории, заняв седьмое место в Кубке наций. Помимо удара по самолюбию это означает еще и то, что возвращения максимальной квоты на любую личную гонку в шесть человек России снова не видать (ее получают первые пять команд). Лишь семь раз за весь сезон россиянки в индивидуальных гонках попадали в десятку лучших. Лишь дважды «заезжали» в медали. Оба раза это удалось сделать одной спортсменке — Татьяне Акимовой на третьем этапе в Нове-Место (Чехия) в декабре. Что самое грустное, никакого просвета в этой ситуации не видно. Главный тренер Александр Касперович считает, что все прошло нормально: «Женская команда подошла к чемпионату мира в хорошем функциональном состоянии (на ЧМ только Ирине Старых удалось занять четвертое место, все остальные результаты в индивидуальных гонках были далеко за пределами первой десятки. – Прим. ред.). Их скорость не упала, а даже выросла по сравнению с предыдущими этапами. Тренерский штаб абсолютно четко и грамотно спланировал заключительный этап подготовки».

Факт №4

Есть Антон Шипулин – и есть остальная сборная. Вот уже несколько лет не видно ни одного биатлониста, ни в женской, ни в мужской командах, способного поддержать лидера. Не будь Шипулина, который второй год подряд занимает второе место в общем зачете Кубка мира, и итоги сезона для российского биатлона выглядели бы еще более ужасными. В статистике есть такое понятие, как усредненное значение — среднее арифметическое значение, рассчитанное после исключения крайних значений наблюдаемой величины. Считается, что оно дает более объективную картинку. Если применить подобный метод к очкам, полученным биатлонистами на завершившемся Кубке мира, исключив лучшее и худшее значения, то сборная России (в ее случае мы исключили Шипулина и Логинова) окажется уже не на третьем месте, которое она официально заняла в Кубке наций, а на пятом (263,7 очка в среднем). Впереди оказались Норвегия (364,5), Франция (335,2), Германия (282,3), Австрия (276,6). А в спину почти в упор дышит Чехия (255). Показательно, что Франция даже при таком методе, без учета безоговорочного лидера в лице Мартена Фуркада все равно показывает второй результат. Россию же без Шипулина едва не отбросило на шестое место.

С точки зрения завоеванных медалей все тоже очень показательно: 9 (2-3-4) у Шипулина и 3 — у всех остальных (золото и бронза у Бабикова и серебро у Цветкова). Здесь, кстати, можно еще вспомнить и то, что Бабиков занимался в резервной группе, а основа с Гроссом во главе сумела добиться только одной медали за весь сезон.

Факт №5

Петербургский биатлон на этом фоне находится в еще большей яме. Перед началом сезона президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов заявил, что петербуржец Дмитрий Малышко может приятно удивить всех в этом сезоне. Возможно, Кравцов еще никогда не ошибался так сильно. Дмитрий Малышко, которому 19 марта исполнилось 30 лет, занял итоговое 44-е место в общем зачете Кубка мира. На этапе в Контиолахти он и вовсе показал свой худший результат, заняв 94-е место по итогам гонки. Малышко не помогли даже показательная ссылка во вторую сборную и поездка на чемпионат Европы, где по традиции не выступают сильнейшие биатлонисты. Даже там он не сумел показать ровным счетом ничего: 6-е место в индивидуальной гонке, 18-е — в спринте, и 16-е — в гонке-преследования. На этом фоне бронза еще одного петербуржца, Алексея Слепова, в индивидуальной гонке кажется просто космическим достижением. Вот только ни в одной гонке на Кубке мира Слепов в этом сезоне не засветился.

О Екатерине Юрловой, сенсационно выигравшей золото на ЧМ-2015, сказать пока нельзя ничего, кроме того, что она продолжает восстанавливаться после рождения дочери в ноябре прошлого года. Она уже тренируется на лыжах. В последний раз ее видели в Кавголово. По словам ее тренера Анатолия Хованцева, Юрлова планирует выступить на чемпионате России в Увате с 23 по 30 марта. Других заметных представителей Северной столицы в российском биатлоне пока нет и в ближайшее время пока не предвидится.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»