СМИ: Академик Фортов госпитализирован, вместо него назначен и.о. главы РАН

Действующий президент РАН Владимир Фортов находится на обследовании в ЦКБ, передает ТАСС со ссылкой на источник в академии.

«Он в ЦКБ на обследовании, пока вместо него (вице-президент РАН Валерий) Козлов», — сказал источник.

Ранее источник сообщил, что исполняющим обязанности президента Российской академии наук назначен ее вице-президент Валерий Козлов.

Ранее 20 марта все три претендента на пост президента РАН: Александр Макаров, Владислав Панченко и Владимир Фортов — сняли свои кандидатуры. Официальной причиной переноса выборов на осень стали неурегулированные «процедурные вопросы», однако опрошенные РБК​ академики РАН заявили, что доработка документов — формальная причина. По их словам, решению Фортова предшествовала встреча с ним главы государства Владимира Путина. Как утверждают академики, за перенос выборов, ссылаясь на некорректные документы, выступали Макаров и Панченко, а Фортов был против.