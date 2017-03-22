Остатки сладки

Какие квартиры можно купить в уже сданных домах в разных районах Петербурга*

Вкладываться в стройку или покупать готовое жилье?

Эксперты рынка находят плюсы в каждом варианте, но важное преимущество покупки жилья в готовом доме – возможность сразу оценить готовый продукт, от качества строительства до вида из окна. К сожалению, к моменту сдачи многие «сладкие» варианты квартир уже раскуплены. Но в хорошем проекте еще в течение нескольких месяцев есть из чего выбирать. Знакомимся с привлекательными вариантами жилья в недавно сданных домах Петербурга!

Видовая четырехкомнатная квартира в «Доме на излучине Невы» (Пискаревский просп., 1).

RBI

Новый дом компании «Северный город» (входит в Холдинг RBI) сдан в декабре 2016 г. Одна из лучших квартир, оставшихся в продаже, находится на 10 этаже 13-этажного дома и смотрит на Неву, на другом берегу которой красуется Смольный собор – одна из знаковых достопримечательностей Петербурга. Любоваться видами петербургских набережных можно как в большие (2 на 2 метра!) окна в гостиной, так и с лоджии. Есть и просторный балкон, который смотрит в тихий внутренний дворик. В квартире очень много места, она рассчитана на большую семью. Одних только санузлов три. Площадь гостиной – 35 кв. метров, а общая площадь квартиры – почти 145 кв. метров. В семье больше одного автомобиля? В доме есть двухуровневый подземный паркинг, в том числе и с «семейными» машиноместами.

Трехкомнатная квартира в Доме у Московского TIME (Заозерная ул., 3).

RBI

Эта квартира находится на 11 этаже 14-этажного дома, сданного в декабре 2016 г. Огромная 20-метровая кухня означает, что это фактически четырехкомнатная квартира «европланировки». На кухне достаточно места, чтобы по вечерам ужинать всей большой семьей. Есть два санузла и отдельная гардеробная, а также большой балкон. Из окон спален открываются виды на центральную часть города с Троицким собором. Как и в других проектах «Северного города», у дома, в котором расположена квартира, есть свои экологичные «фишки» – в данном случае это окна из древесины сосны и четырехступенчатая система очистки воды.

Трехкомнатная квартира в жилом комплексе бизнес-класса «Собрание» (Большая Посадская ул., 12).

RBI

Дом «Собрание» построен компанией RBI (входит в Холдинг RBI) в 2015 г. Одна из немногих оставшихся квартир – видовая квартира на последнем, девятом этаже дома, находящегося в сердце Петроградской стороны. Просторная квартира с трехметровыми потолками площадью 117 кв. м. выходит на все четыре стороны. Отсюда, с 9 этажа, открывается романтический и очень «петербургский» вид на крыши Петроградской стороны. Часть окон смотрит на Большую Невку, туда, где на вечной стоянке расположился крейсер «Аврора». В квартире две лоджии и два санузла.

Трехкомнатная квартира в жилом комплексе Green City (просп. Александровской фермы, 8).

RBI

В первой очереди нового жилого комплекса, сданного в феврале 2017 г. у метро «Пролетарская», осталось несколько двусторонних квартир. Одна из них – на последнем, 25-м этаже. Подъем на такую высоту окупается сполна. Не только потому, что отсюда открываются максимально эффектные виды на многие районы города и Неву, но и за счет высоких 3-метровых потолков (на других этажах они стандартные – 2,7 м). Окна квартиры выходят и на юг, и на север. С обеих сторон – остекленные лоджии. Планировка современная: большая 15-метровая кухня и отдельная гардеробная.

Четырехкомнатная квартира в проекте Mistola Hills (Всеволожский район).

RBI

Для тех, кто устал от жизни в мегаполисе и кого тянет жить на лоне природы, в последние годы появился особый формат – загородный поселок с малоэтажными многоквартирными домами. Поселок Mistola Hills построен в 2015 г. в 7 км от Петербурга. На сегодня там остались единицы квартир. Одна из них – двухуровневая квартира в 4-этажном доме бизнес-класса. Традиционные атрибуты бизнес-класса – качественные деревянные (не пластиковые!) окна, трехметровые потолки, просторные комнаты… На верхнем уровне – целый 36-метровый зал, из которого можно сделать что угодно. Квартира занимает половину третьего и четвертого этажей. «В комплекте» – кладовая на первом этаже дома. Сам домик находится у вершины холма, и отсюда открываются потрясающие виды на зеленые холмистые окрестности. Петербург хорошо виден, если выйти на просторную (2 метра шириной) остекленную лоджию. До него легко добраться (не более 10 минут на автомобиле). При этом в Mistola Hills вместо городского шума – пение птиц.

*"На правах рекламы"