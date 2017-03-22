Петербуржец задержан за любовь с восьмиклассницей

Роман 15-летней школьницы с молодым человеком, который развивался в парадной одного из домов Невского района Петербурга, пресекла мать девочки. Теперь за взрослые отношения с несовершеннолетней юноша ответит перед законом.

Как стало известно «Фонтанке», о личной жизни ученицы восьмого класса мать рассказала полицейским района ещё 17 марта. По её словам, дочь на протяжении года вовлекал в интимные отношения 20-летний парень, а свидания с февраля 2016-го по март 2017 года проходили в парадной одного из домов по улице Коллонтай.

Предполагаемый ухажер школьницы, которого полиция нашла по месту проживания 21 марта, ограничен подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 134 ("Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста").