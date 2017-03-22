Макаров поручил изменить регламент ЗакСа, чтобы оппозиция не смогла сорвать заседание

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поручил комитету по законодательству городского парламента внести изменения в регламент. Такое заявление он сделал 22 марта на заседании ЗакСа после того, как оппозиционные депутаты взяли перерыв 15 минут по вопросу инициативы о защите животных, однако покинули зал заседаний в Мариинском, чтобы сделать заявление о давлении на своих помощников.

"Нужно, чтобы возможность брать перерыв была только тогда, когда поддержит большинство. У нас демократия. Не я первый начал. Внести изменения в регламент", – заявил он.

Отметим, что Оксана Дмитриева, Максим Резник и Борис Вишневский заявили о намерении обратиться в прокуратуру из-за шантажа и запрета их помощникам участвовать в организованных депутатами митингах и блокировании пропусков – невозможности ходить на работу.