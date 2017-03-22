Петербурженка заявила об изнасиловании 16-летней дочери

В Калининском районе Петербурга школьница стала жертвой изнасилования, оказавшись на пожарной лестнице со знакомым. Полиция задержала подозреваемого.

Как стало известно «Фонтанке», 21 марта с заявлением об изнасиловании в полицию обратилась 38-летняя петербурженка. Она рассказала, что над её 16-летней дочерью надругался молодой человек. Изнасилование, по словам женщины, произошло в районе пяти часов вечера 20 марта на пожарной лестнице 25-го этажа одного из домов по Учительской улице. Также она назвала имя насильника. Указанного 21-летнего молодого человека полицейские в тот же день задержали.

Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней») и по третьей части статьи 131 («Изнасилование несовершеннолетней»).